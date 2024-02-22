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文策院攜出版社簽訂MOU力拼IP變現　人工智慧助攻降低成本

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/02/22 17:55
文策院和台灣8家出版社簽訂MOU共同開發優質IP。（圖／文策院）

文策院和台灣8家出版社簽訂MOU共同開發優質IP。（圖／文策院）

文化內容策進院（文策院）今（22）日宣布與台灣八間出版社宣布建立合作關係，期望藉由資金挹注協助出版社將IP變現，打造更多台灣故事前進全球，其中透過人工智慧的助攻有望降低成本並提高效率。

遠流出版董事長王榮文、大塊文化董事長郝明義、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、時報文化出版董事長趙政岷、蓋亞文化社長陳常智、鏡文學總經理董成瑜、聯合線上總經理官振萱、印刻出版副總編輯江一鯉等出版社代表出席今日記者會，並在文化部長史哲的見證下，於台北國際書展藍沙龍宣布啟動合作計畫，共同簽署「合作意向書」（MOU）。

聯合線上總經理官振萱提及，聯合線上現結合人工智慧能自動辨識文本角色並針對不同角色配音，大幅降低找真人配音的成本且生成的有聲劇品質沒有降級，預計今年可推出8種語言配音，近期將會釋出3種語言配音的版本。

大塊文化郝明義先感謝文化部與文策院近年來對出版產業的支持，並以韓國入口網站 Naver 旗下的 Naver Webtoon 將進軍紐約上市為例，期待未來跨域、跨產業的合作，能擴大產業能量，文策院也能擔任跨產業間的連結和轉譯。

遠流出版董事長王榮文表示，未來要跟文策院投資兩億的金額，5年內支持50個團隊，把作品改編成劇本、漫畫或影視。
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