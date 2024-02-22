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中華電信林昭陽總經理率隊參加MWC世界行動通訊大會

擴大國際參與 鏈結生態系統 接軌科技創新 實踐減碳永續

By 台灣英文新聞
2024/02/22 17:29

2024年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）將於2月26日至2月29日在西班牙巴塞隆納盛大舉辦，中華電信由林昭陽總經理率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管，再次擴大參加此全球最具規模的通訊展會。

中華電信總經理林昭陽表示：「今年MWC聚焦5G and Beyond、物聯網(Connecting Everything)、人性化AI (Humanising AI)、工業4.0 (Manufacturing DX)、改變傳統遊戲規則者/創新科技(Game Changers)、數位基因(Our Digital DNA)等六大主題，看見AI新技術的興起，同時也彰顯數位生態系統的關鍵性。中華電信本次擴大參與MWC，將廣泛與全球的電信領導業者及國際重量級科技巨擘交流，接軌國際數位轉型、永續轉型大趨勢；並發揮國際級電信業者的角色，再度與台灣館合作舉辦活動，鏈結國際夥伴與台灣產業生態系統。並將透過設立歐洲子公司，攜手台廠落地歐洲，共同開拓無疆的國際市場商機，邁向成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、數位生態系統協創者的領導品牌之願景。」

中華電信積極推動5G的網路建設與應用服務發展，為台灣5G首選品牌，2023年率先推出5G 2CA雙頻聚合、5G Slicing網路切片大規模驗證場域，領先的技術與高品質的網路獲國際知名測速評比機構SPEEDTEST®、Opensignal雙雙認證蟬聯台灣第一，本次MWC展會將獲此兩機構頒發5G涵蓋最廣、速率最快、遊戲/影音服務體驗最佳等多個獎項，讓世界看見台灣名列國際前茅的5G好表現，也再次印證中華電信為客戶提供優質網路的努力與用心！

在5G領先的基礎上，中華電信不間斷的前進，本次將與國際知名電信設備製造商諾基亞、愛立信深化合作，簽署5G Advanced / 6G合作備忘錄，進一步驗證3GPP R18最新技術、高效與AI節能新產品、5G 物聯網RedCap，結合雙方資源與豐沛研發能量，領航推進台灣邁向Beyond 5G新階段。同時，中華電信2023年與高通合作使用旗下Edgewise AI節能解決方案，驗證取得具體效果，雙方也將簽署合作備忘錄，深化策略合作。

呼應今年MWC主題「Future First」，中華電信秉持永遠走在最前面的理念，本次參與MWC，將與B5G/6G、AI、Cloud、LEO、O-RAN等領域的領導者深入交流並尋求合作機會，持續致力於新科技、新應用帶給民眾與企業，以科技力掌握數位轉型、永續轉型浪潮商機，邁向遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團願景。

更新時間 : 2024-02-22 23:58 GMT+08:00

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