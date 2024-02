集保結算所舉辦亞太ACG投資人服務研討會　展現臺灣基金永續金融成果

集保結算所以亞太地區集保組織(ACG)投資人服務工作小組召集人身分,與韓國集保公司(KSD)及印尼集保公司(KSEI)共同舉辦「2024年亞洲基金標準化論壇暨投資人服務研討會」,2月22日於印尼圓滿落幕。本次研討會為期4天,除ACG會員機構外,並吸引美國集保公司DTCC、國際證券保管機構Clearstream、Euroclear、印尼證券主管機關、印尼交易所、保管銀行及資訊服務業者等共26家機構近80位代表與會,國際合作交流成果豐碩。

因應全球永續發展趨勢,由集保結算所主持之ACG「投資人服務研討會」,今年主題為「永續金融-集保機構打造更好的基金環境(Sustainability-What CSDs Can Do to Facilitate a Better Fund Environment for Investors)」。集保結算所於會中分享其深耕臺灣基金市場的成果,包括提供多元便利的基金生態系服務,及集保e手掌握App的基金資產整合功能與基金股務e化服務,讓臺灣創新與永續發展的卓越成果躍上國際舞台。

研討會亦邀請全球最大基金網路業者Calastone及印尼、巴基斯坦、泰國、越南等多家集保機構進行專題演講與經驗分享,討論永續下的數位優勢、ESG基金市場發展、透過KYC平台與整合投資人數位服務以促進永續的基金環境等,現場意見交流氣氛熱烈。

集保結算所自2018年於ACG推動成立投資人服務工作小組即擔任召集人,創立以來持續透過舉辦國際研討會、主題式問卷調查分析及蒐集資訊編製電子報等方式,致力打造成為ACG會員機構間之投資人服務交流平台,藉由資訊交換與經驗分享,拓展合作契機,促進亞太地區集保產業共榮共好,積極展現臺灣資本市場多元成長動能。未來集保結算所將持續進行國際合作與交流,分享永續金融的發展經驗,提升我國資本市場全球能見度。