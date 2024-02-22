新北市樂心關懷協會「寒冬送被」 暖心又有愛

新北市教育局今(22)日辦理「寒冬送被」活動， 感謝新北市樂心關懷協會捐贈新北市3所慈暉班學校共48床棉被， 教育局歐人豪副局長於活動中頒贈感謝狀予新北市樂心關懷協會， 感謝協會善心義舉，減輕弱勢家庭幫助孩子購買冬被負擔， 發揮社會大愛。

教育局表示，新北市設有學校社工師實物銀行， 目的是為強化弱勢家庭的服務網絡，滿足其基本生活所需， 除了例行性的持續募集、申請與發放物資， 更因應特殊時段發起不同活動，迄今實物銀行服務量高達1萬420 人次，陪伴孩子適應校園生活。 新北市樂心關懷協會已連續多年捐贈冬被扶助弱勢家庭， 另也長期參與「實物銀行」活動計畫， 建立弱勢學生穩定就學的基礎。

新北市樂心關懷協會理事長黃世和表示， 協會秉持成立宗旨關懷社區及需救助之學童、 老年及弱勢團體之精神，長期關懷弱勢，「一份心，兩份愛做公益， 大家來」，希望讓每一床冬被，都能溫暖寒冬，能溫暖人心。 本次跟桃園教養院購買棉被捐贈予新北市慈暉班，共計48床。 使住宿型慈暉班學校學生住宿物資更加充裕。

平溪國中校長葉菁表示，感謝協會寒冬送暖，愛在平溪，幸福無限。 學生小君(化名)說，謝謝協會贈送棉被， 未來若有能力也會把這份溫暖傳下去。凱凱(化名)說： 平溪的冬天非常冷，捐贈的棉被，讓冬夜既暖被又暖心。

正德國中校長黃易進也表示，感謝協會長年來辦理「寒冬送被」 的活動，共同關懷幫助慈輝家庭及孩子，給孩子溫暖的新年。 期待孩子能懷著感恩的心，未來有能力也能善盡自己的社會責任， 把愛心傳承下去。學生叡叡(化名)說:愛心棉被讓我在寒流來臨時 能有暖和舒適的睡眠，也減少家裡開銷。 明德高中校長陳棟遠也表示，感謝協會對學生的愛心資助， 在寒冷的冬天進行這麼有意義的活動，表達最深的謝意。

教育局表示，「暖冬送被」冬被發放活動， 讓新北市學生及家庭暖暖過冬，讓溫暖永續傳遞。 感謝社會各界善心單位長期以來與學校密切的合作， 將愛心挹注弱勢孩童，這份善心不僅讓他們能夠生活無虞， 更成為穩定社會的一份力量。