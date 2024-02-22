萬金杜鵑今登場　設計師及花農打造絕美花屋眾花爭豔

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」今(22)日在 萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園絕美登場，新北市農業局與CNFl ower創辦人凌宗湧及13組各界設計師團隊與花農聯手打造13 座萬金杜鵑絕美花屋，花展期間假日現場安排音樂演奏、手作DIY 活動及設置餐車，歡迎民眾週末到北海岸賞杜鵑拍美照。

新北萬金地區生產的杜鵑品質及數量為全臺之冠，種植規模達30公 頃，年產量多達600萬株。 本次花展以栽培杜鵑的溫室為策展概念，由 CNFlower創辦人凌宗湧，邀請禹樂空間整合創辦人呂明志、 虹鋼鍛藝設計總監周視民、璐露野生活Luluyelife創辦人 璐露野、青埕建築整合設計創辦人郭俠邑、囍樹設計總監師嘉孝、 王芝齡、小亨利木工藝術總監王宏亨、柏成設計總監邱柏文、 王菱檥、時尚編輯總顧問杜祖業、百萬暢銷作家蔣雅淇、 印印美黛指王兮穎、任逸弘、陳眉如、黃文君、楊紹昌、鄭憶南、L oLA CINEMA 影像工作室導演朱厚承、木夫木工設計郭家宏、李明勳及長欣花樹鄭 光育等13組各界設計師團隊與萬金在地花農，聯手打造13座絕美 花屋，瑪鋉溪畔眾花爭豔。像是LoLA CINEMA影像工作室就與人稱杜鵑博士花農柳枝芳合作，布展中 使用7種杜鵑及柳枝芳自己雜交出的4種品種，並以柳枝芳過去曾使 用農家物品，如腳踏車、桌椅、農家器皿呈現花農日常，同時也於小 溫室中以懷舊電視機播放柳枝芳紀錄影片，以影像方式傳達杜鵑花農 辛苦，尚未開展前就引發討論，許多在地居民駐足拍照。

2月22日至3月10日花展期間， 每週末及假日現場安排音樂演奏、手作DIY活動及設置餐車， 其中手作課程將由虹鋼鍛藝設計周視民及小亨利木工王宏亨於2/ 24、2/25、3/2、3/3、3/9、3/10開設免費DI Y課程，一天三場，每場20人，民眾即日起可上萬金杜鵑官網（h ttps://www.wanjinazalea.com. tw/）線上報名，現場也開放報名未到的名額， 讓更多民眾能一同參與。

新北市農業局提醒，民眾參加花展可多搭乘大眾運輸，如景美里站（ 789、789區、790、682）下車步行約10分、 萬里橋頭站（1815、1815A、1815B、1815D、1 815E）下車步行約5分、萬里區公所站（789、789區、7 90、862、888、953、953區）下車步行約10分鐘即 可到達展場；如是自行開車前往，萬里觀光公園中福路車道兩側、 中幅樂活公園及忠福橋車道兩側、獅頭路單側、離瑪鋉運動公園約1 .6K國中橋私人停車場及萬里國小皆可停車。

新北市農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是杜鵑苗主要產區， 佔全台8成，為全台之冠，本年度「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」 邀請各界設計師與花農打造絕美花屋，讓杜鵑越在地也越國際， 成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

LoLA CINEMA影像工作室以柳枝芳過去曾使用農家物品布置。（圖／新北市政府農業局）