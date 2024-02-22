萬金杜鵑今登場　設計師及花農打造絕美花屋眾花爭豔

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」今(22)日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園絕美登場，新北市農業局與CNFlower創辦人凌宗湧及13組各界設計師團隊與花農聯手打造13座萬金杜鵑絕美花屋，花展期間假日現場安排音樂演奏、手作DIY活動及設置餐車，歡迎民眾週末到北海岸賞杜鵑拍美照。
新北萬金地區生產的杜鵑品質及數量為全臺之冠，種植規模達30公頃，年產量多達600萬株。本次花展以栽培杜鵑的溫室為策展概念，由 CNFlower創辦人凌宗湧，邀請禹樂空間整合創辦人呂明志、虹鋼鍛藝設計總監周視民、璐露野生活Luluyelife創辦人璐露野、青埕建築整合設計創辦人郭俠邑、囍樹設計總監師嘉孝、王芝齡、小亨利木工藝術總監王宏亨、柏成設計總監邱柏文、王菱檥、時尚編輯總顧問杜祖業、百萬暢銷作家蔣雅淇、印印美黛指王兮穎、任逸弘、陳眉如、黃文君、楊紹昌、鄭憶南、LoLA CINEMA 影像工作室導演朱厚承、木夫木工設計郭家宏、李明勳及長欣花樹鄭光育等13組各界設計師團隊與萬金在地花農，聯手打造13座絕美花屋，瑪鋉溪畔眾花爭豔。像是LoLA CINEMA影像工作室就與人稱杜鵑博士花農柳枝芳合作，布展中使用7種杜鵑及柳枝芳自己雜交出的4種品種，並以柳枝芳過去曾使用農家物品，如腳踏車、桌椅、農家器皿呈現花農日常，同時也於小溫室中以懷舊電視機播放柳枝芳紀錄影片，以影像方式傳達杜鵑花農辛苦，尚未開展前就引發討論，許多在地居民駐足拍照。
2月22日至3月10日花展期間，每週末及假日現場安排音樂演奏、手作DIY活動及設置餐車，其中手作課程將由虹鋼鍛藝設計周視民及小亨利木工王宏亨於2/24、2/25、3/2、3/3、3/9、3/10開設免費DIY課程，一天三場，每場20人，民眾即日起可上萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）線上報名，現場也開放報名未到的名額，讓更多民眾能一同參與。
新北市農業局提醒，民眾參加花展可多搭乘大眾運輸，如景美里站（789、789區、790、682）下車步行約10分、萬里橋頭站（1815、1815A、1815B、1815D、1815E）下車步行約5分、萬里區公所站（789、789區、790、862、888、953、953區）下車步行約10分鐘即可到達展場；如是自行開車前往，萬里觀光公園中福路車道兩側、中幅樂活公園及忠福橋車道兩側、獅頭路單側、離瑪鋉運動公園約1.6K國中橋私人停車場及萬里國小皆可停車。
新北市農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是杜鵑苗主要產區，佔全台8成，為全台之冠，本年度「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」邀請各界設計師與花農打造絕美花屋，讓杜鵑越在地也越國際，成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。
LoLA CINEMA影像工作室以柳枝芳過去曾使用農家物品布置。（圖／新北市政府農業局）