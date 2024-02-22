臺灣證券交易所持續提升ETF資訊透明　客製化指數及Smart Beta指數資訊揭露上路

近年來投信公司發行以客製化指數及Smart Beta所追蹤標的指數之ETF蔚為主流，為保障投資人權益，證交所於主管機關指導下，自去（112）年11月起推動上市ETF持續加強揭露此類型指數資訊，相關資訊已於今（113）年2月完整揭露於公開資訊觀測站、投信官網及基金公開說明書。

客製化指數是指依據投信業者需求而編製的指數，或經主管機關、證交所、櫃買中心認定須加強揭露資訊的指數，而Smart Beta指數則是指採取一個或多個非市值條件因子（如獲利、股息、波動等）進行選股或加權的指數。這些指數之編製規則及風險報酬特性皆與傳統市值型指數有所差異，為協助投資人理解指數投資內容，證交所自去年11月即推動投信於公開資訊觀測站揭露ETF所追蹤指數是否屬於客製化指數，並請投信業者於其官網以更淺顯易懂的文字加強說明指數編製規則及特定風險等，今年2月起，相關資訊更已完整納入基金公開說明書，現全體上市ETF均已於投信官網、公開資訊觀測站及基金公開說明書等位置揭露基本資料、清楚易懂之指數編製規則、與傳統市值型指數之差異及風險、風險警語及指數授權費用變更之因應處理程序等。

針對投資人關切的各項上市ETF資訊，證交所陸續強化相關資訊揭露，包括：去年7月下旬起，投信於ETF成分股定期審核生效後七個營業日內，應於官網揭露ETF成分股異動檔數資訊；去年11月起，投信於公開資訊觀測站進行第二階段ETF收益分配公告時，需完整揭露收益平準金之組成項目及占比資訊。本次上路之客製化指數及Smart Beta指數資訊，使投資人更可全面掌握上市ETF的特色、重要數據及可能的風險資訊，並減少對投資商品的誤解。

投資人可於以下位置查詢客製化指數ETF相關資訊：

公開資訊觀測站：可於基金專區-基金基本資料彙總表-查詢ETF追蹤之標的指數是否屬於客製化指數。

投信官網：查詢ETF追蹤之標的指數是否屬於客製化指數、清楚易懂之指數編製規則、與傳統市值型指數之差異及風險。

公開說明書：113年2月起，可於「應再敘明事項」章節-查詢ETF追蹤之標的指數是否屬於客製化指數、「投資風險揭露」章節-查詢客製化指數與傳統市值型指數之差異及風險、「受益人之權利及費用負擔」章節-查詢變更指數授權費用之因應處理程序。

投資人可於以下位置查詢Smart Beta指數ETF相關資訊：

投信官網：查詢清楚易懂之指數編製規則重點、屬SmartBeta指數之風險警語。

公開說明書：113年2月起，可於「投資風險揭露」章節-查詢屬SmartBeta指數之風險警語。