臺灣期貨交易所店頭集中結算業務取得CFTC Exempt DCO資格

臺灣期貨交易所(期交所)於113年2月14日取得美國商品期貨 交易委員會(CFTC)核發豁免註冊為美國結算機構( Exemption From Derivatives Clearing Organization Registration,簡稱 Exempt DCO)，為臺美金融市場共榮發展再創佳績。期交所早於111年 9月15日已取得CFTC核發店頭衍生性金融商品集中結算之一年 期暫時性監管豁免(No-Action Relief)，112年9月13日再次成功獲得延展， 在暫時性的監管豁免規範下， 美系金融機構即可透過期交所進行店頭衍生性商品集中結算。 期交所今日取得之Exempt DCO係屬永久性認可， 可降低美系金融業者面對法令遵循之不確定性、 確立其持續參與我國店頭集中結算之管道，並使期交所成為全球第5 個獲得CFTC核發Exempt DCO之結算機構。

期交所自111年7月25日店頭集中結算業務開業至今， 在金管會之指導與支持下，接續取得國際金融監理機構之認可， 除前述美國CFTC核發之暫時性監管豁免與Exempt DCO資格外，並於111年12月31日取得歐洲證券及市場管理 局(ESMA)認可為歐盟境外第3國集中結算機構(TC- CCP)，接著於112年10月13日由日本金融廳核可為新臺幣 IRS合格結算機構，有效擴展我國店頭集中結算業務的發展範圍， 增強競爭力和國際能見度。此外， 期交所仍持續積極向其他國家申請合格集中結算機構資格( QCCP)認可，此舉措預計增加外國金融機構對於我國市場信心， 提高資金運用效率，並推動我國金融市場的國際化發展， 擴展國際影響力。