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臺灣期貨交易所店頭集中結算業務取得CFTC Exempt DCO資格

By 台灣英文新聞
2024/02/22 17:18

臺灣期貨交易所(期交所)於113年2月14日取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發豁免註冊為美國結算機構(Exemption From Derivatives Clearing Organization Registration,簡稱 Exempt DCO)，為臺美金融市場共榮發展再創佳績。期交所早於111年9月15日已取得CFTC核發店頭衍生性金融商品集中結算之一年期暫時性監管豁免(No-Action Relief)，112年9月13日再次成功獲得延展，在暫時性的監管豁免規範下，美系金融機構即可透過期交所進行店頭衍生性商品集中結算。期交所今日取得之Exempt DCO係屬永久性認可，可降低美系金融業者面對法令遵循之不確定性、確立其持續參與我國店頭集中結算之管道，並使期交所成為全球第5個獲得CFTC核發Exempt DCO之結算機構。

期交所自111年7月25日店頭集中結算業務開業至今，在金管會之指導與支持下，接續取得國際金融監理機構之認可，除前述美國CFTC核發之暫時性監管豁免與Exempt DCO資格外，並於111年12月31日取得歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可為歐盟境外第3國集中結算機構(TC-CCP)，接著於112年10月13日由日本金融廳核可為新臺幣IRS合格結算機構，有效擴展我國店頭集中結算業務的發展範圍，增強競爭力和國際能見度。此外，期交所仍持續積極向其他國家申請合格集中結算機構資格(QCCP)認可，此舉措預計增加外國金融機構對於我國市場信心，提高資金運用效率，並推動我國金融市場的國際化發展，擴展國際影響力。

更新時間 : 2024-02-22 23:57 GMT+08:00

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