回首台灣戰後指標性藝術團體　「五月與東方」特展規模創近年之最

國立歷史博物館（史博館）閉館五年後近日重啟大門，本館推出張大千、于右任等大師書畫，一旁的台北當代工藝設計分館則回顧台灣戰後推動現代藝術最重要的兩大團體－五月與東方畫會，於重新開館之際推出「五月與東方」特展，自今（22）日起至4月28日登場。

東方畫會和五月畫會於1950年代後期先後成立，成員包含劉國松、顧福生、廖繼香等，其畫風創新為台灣提倡現代繪畫的先驅，帶動台灣藝壇整體創作風向的改變，成為戰後台灣美術史重要指標，也是「現代繪畫運動」萌發的關鍵力量，「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」由蕭瓊瑞策展，重現台灣藝壇1950至1970年代間，東方與西方、傳統與現代的文化撞擊和交融，展出41位藝術家、144件作品，規模為近年最大型且最完整。

文化部長史哲指出，史博館作為戰後第一個公立博物館，伴隨著台灣70年來的台灣藝術史發展，當時渡海來台及本地的台灣藝術家在風雨飄搖的年代，透過「巴西聖保羅雙年展」作品徵選等的擾動，展現了年輕的生命，在高壓的政治下，突破傳統的獨特過程，以及對台灣藝術史產生的巨大影響。

展出包含來自史博館、國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、師大美術館、關渡美術館等7家典藏機構，以及參展藝術家個人及基金會、家屬、畫廊、私人收藏家等超過30個單位及個人的作品。

此外，國家圖書館也首次響應借出館藏相關重要出版品與文獻亦同時於展場中陳列展示，除了恢弘大氣的美術作品之外，同步展現兩畫會於學術領域上的重要性與影響力，詳情請前往史博館官網。