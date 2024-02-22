行政院通過「全國性公民投票不在籍投票法」 60天前可申請轉移投票

行政院會今（22）日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者可在60天前申請移轉投票，草案將送立法院審議。

公投法第25條規範，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，行政院2021年曾提出「全國性公民投票不在籍投票法」草案，但因立法院屆期不續審，草案今天再次送行政院會通過。

行政院長陳建仁表示，為確保國人對公投結果的信賴，且投票結果不受外力干預，「全國性公民投票不在籍投票法」草案以循序漸進方式逐步推動，由投票權人「本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票」。此種「移轉投票」方式，可兼顧投票秘密性及投票結果公平性，有助投票權人行使其投票參政權利，進一步擴大政治參與，深化民主。

中央社引述中選會說法，對於投票權人因工作、就學等因素，可能在投票日不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費時間、金錢，影響其投票意願情形，因此順應世界潮流趨勢，提出公投不在籍投票草案。

根據草案規劃，公投不在籍投票採申請制，民眾可以書面或線上方式申請；書面申請須填寫申請書、準備身分證影本向戶籍地選委會申請，線上申請則進入線上系統提出。申請期間為發布受理公投不在籍投票公告日起至投票日前60天止。

公投不在籍投票查核流程為，投票日前55天，戶籍地選委會編造申請移轉投票者名冊；投票日前50天，戶政機關查核申請移轉投票者名冊，查核結果通知書以掛號郵寄申請人；投票日前45天，核准移轉投票之投票權人清冊移送移轉投票地戶政機關；投票日前20天，移轉投票地戶政機關編造移轉投票權人名冊；投票日前15天，公告閱覽移轉投票投票權人名冊；投票日當天，投票人於移轉投票地投票。