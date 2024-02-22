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桃園燈會影片出現「中國台灣」簡體字　觀光局稱不知情、非市府授權

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/22 16:51
2024桃園燈會2月21日登場，展出至3月3日，圖為南昌燈區作品「飛天交響樂」（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

2024桃園燈會2月21日登場，展出至3月3日，圖為南昌燈區作品「飛天交響樂」（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

桃園燈會廠商宣傳影片內出現以簡體字呈現「中國台灣」，遭民進黨籍桃園市議員黃瓊慧批評道，桃園市府自我矮化、進行統戰，市府回應，影片並非市府授權，對此不知情，也無法認同影片。

黃瓊慧今（22）日表示，今年的桃園燈會不但沒有主燈，還以「漢服體驗」為名行統戰之實，廠商在宣傳影片片尾出現簡體字「中國台灣、兩岸青年漢服齊聚」的字眼，根本是甘願自我矮化。

漢服體驗的主責廠商為中國的「北京華文版圖文化傳媒有限公司」，臉書粉專「台灣漢服文化推薦官」的貼文用簡體字打上「中國台灣、桃園元宵燈會」，黃瓊慧批評，作詞人方文山推廣漢服、討好中國，拿到市府標案後進行思想統戰，市府竟然還配合，令人傻眼。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟對此回應，桃園燈會所有的官方影片都要經過市府審核才能釋出，但對於這支影片完全不知情，不在原本的計畫中，他歡迎所有人來中華民國的桃園燈會，歡迎外界幫忙宣傳，但反對任何矮化、刻意抹紅、政治操作的行為。

觀旅局也發布聲明，該臉書粉專內容為民間的交流訊息，觀光旅遊局並無任何授權，也無權干涉，事前也不知情該宣傳影片，對於該臉書粉專發布的影片也無法認同。

根據中央社，桃園燈會漢服展演策展負責人歐陽穎宜表示，邀請西塘漢服文化周漢服活動來台，除了方文山多年的漢服研究與專業外，也因為方文山是桃園人、對桃園宮廟文化有了解；活動除了邀請部分中國服裝、妝髮專業人員外，大部分是台灣漢服同好團體，以及桃園在地人士共同參加。
桃園
燈會
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