【還原中國快艇翻覆過程】台灣海巡署：陸船蛇行甩尾自撞翻覆 未來執勤人員將配戴密錄器

中國快艇翻覆2死2生還。2生還者返中國後稱船隻遭海巡艇撞翻，針對執法過程未錄影，海巡署指出，現有CP艇未裝全船監視系統，未來該型艇執勤人員將配戴密錄器。

中國快艇翻覆2死事件延燒，海巡署今天(22日) 在金門開記者會說明執勤經過，海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文表示，陸船蛇行急轉彎甩尾撞上CP-1051艇後翻覆，海巡立即搜救。

海巡署今下午1時30分在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，陳建文說，當天CP-1051艇是執行中午12時至下午4時的海上巡邏勤務，12時出料羅港後依照正常航行速度至復國墩島北方監控、部署海面狀況、待命驅離中國漁船。

(圖/中央社)

陳建文(上圖) 指出，當天中午12時52分CP-1051艇接獲通報，此艘中國快艇已通過限制水域、禁止水域，到達北碇附近開始徘徊作業，CP-1051艇此時開往北碇處理；在CP-1051艇抵達周邊後，中國快艇仍在附近作業，1051艇長認為有機會取締、驅離中國快艇，便進行勤務部署，當時2名登檢人員分別在駕駛台右前方及右後方。

陳建文說，依照標準登檢作業程序，艇長當時也開啟警示燈與警報器，同時快速往中國快艇前進；艇長指揮靠近陸船左舷，陸船為躲避登檢蛇行、甩尾，在1分多鐘追逐過程中，陸船突然往右急轉彎，陸船船尾撞上CP-1051艇右前方，因離心力造成反彈而翻覆。

陳建文強調，當陸船突然右轉並甩尾撞擊CP-1051艇船艏後，CP-1051艇馬上迴轉，但陸船當時已失去平衡翻覆；2名原要登檢艇員也立即跳到翻覆漁船上搜索，有2名漁工很快浮出海面，立即救起；第3名漁工不久後也從陸船後方浮上來，艇長立即帶救生圈救起但當時已失去意識，海巡將人拉上巡防艇甲板急救。

陳建文說，當時艇長也詢問2名意識清楚漁工是否還有人沒被救起，當時知道還有1人未被救起，駕駛也立即通報請求線上巡防艇請求支援，當時派出6艘巡防艇至現場支援；艇長當下決定先將這名失去意識漁工先送到復國墩漁港送上救護車。

陳建文表示，搜救人員在駕駛艙發現最後1名漁工，此名漁工被困在駕駛艙，救出時已無意識，但海巡人員持續急救，在當天下午4時許送到復國墩漁港送醫。

針對執法過程未能蒐證，中央社引述海巡署副署長許靜芝指出，執法過程中因高速追逐狀況，船身受海浪影響劇烈晃動，海巡人員須高度專注維持平衡，且此案發生僅歷時5分鐘，種種因素下致負責蒐證人員未能拿取手持式攝影機蒐證。

許靜芝說，此案因沒有全程蒐證影像，導致家屬無法很快了解事實真相，沒能讓家屬安心，也讓社會有很多爭議，海巡署感到抱歉。目前已配合檢方調查，相信司法機關調查程序必定可還原事實，未來會將此案作為勤務精進，加強相關教育訓練及律定作業程序。

許靜芝強調，海巡現有CP艇無裝設全船監視系統，依據配備基準，這類小艇並未配備密錄器，所以人員未使用密錄器，未違反相關規定。但若有密錄器，縱然無法拿取手持式攝影機，也能避免這次無法蒐證情況發生，所以未來針對此型艇出勤時，將全數補足船上4名執勤人員足夠密錄器。

許靜芝說，此案為雷達發現中國籍快艇越界後，第12巡防區即通知CP-1051艇前往取締，這是一個執法案件。

春節前金門海域即有許多此類快艇在周邊海域作業，海巡不斷接獲民眾報案，必須依法取締，以符人民期待。這次執法作為，並無上級特別指示或其他考量，純屬海巡日常執法行動。

海巡署表示，此案不幸造成2名中國籍人員死亡，海巡並不樂見其發生，此案已接受檢察官調查，希望全案回歸執法個案，不要升高衝突，更希望擱置政治，人道優先，期待能儘速完成善後，讓死者安息，生者安心。

中國快艇翻覆2死2生還。2生還者返中國後稱船隻遭海巡艇撞翻，針對執法過程未錄影，海巡署22日召開記者會指出，現有CP艇未裝全船監視系統，未來該型艇執勤人員將配戴密錄器。中央社