司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業

昨（21）日台中一個旅行團前往尖石鄉司馬庫斯賞櫻團，發生疑似遺物中毒事件。新竹縣政府表示，下午4時許有多名團員嘔吐、腹瀉、腹痛，11位有症狀的民眾已送往醫院就醫。截至今日上午為止，10人已出院安全返家，剩餘1位61歲女性因腹瀉次數較多，且有輕微發燒但意識清楚，仍住院觀察中。而台中市食安處今日也前往供膳地點稽查，發現部分缺失外，也採集環境及食餘檢體送驗中。

竹縣衛生局初步調查了解，確認這團遊客昨天的早餐及午餐都是從台中市購買的外帶餐食，早餐為三明治(吐司肉片及漢堡肉片)，午餐則為海苔飯捲(嫩雞口味)，並未在新竹縣用餐。

竹縣衛生局目前已經採取糞便檢體將送中央檢驗，由於病毒及細菌培養至少需要7天，預估一週後才能確認檢驗結果。目前全案已轉送台中市衛生局辦理後續追蹤。

台中有旅遊團到新竹縣司馬庫斯賞櫻，團員及司機出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況。台中市食安處獲報前往飯捲業者進行環境稽查，發現部分食材未離地放置等多項缺失。（圖／台中市政府提供、中央社）

台中市食安處今天發布新聞稿指出，該旅遊團分別自台中市早餐店及飯捲業者訂購三明治（早餐）及嫩雞飯捲（午餐），當天早上7時左右取餐，便攜至車內於早餐及午餐時間食用，至下午3時左右開始有團員出現腸胃不適症狀，並陸續就醫。

食安處今天已派員前往供膳地點拉亞漢堡台中師苑店及秋原海苔飯捲進行疑似食品中毒調查，拉亞漢堡台中師苑店現場器具與個人物品未專區放置、部分食材未覆蓋與未離地放置及牆面髒污等缺失。

另外，秋原海苔飯卷現場器具未保持清潔及部分食材無效期標示與未離地放置等缺失，均未能立即改正，已責令業者即日起暫停作業至改正完成。

食安處表示，已採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快2週後出爐。若食餘檢體檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。