這次是波音757！起飛出現劇烈晃動 美國聯合航空證實「右機翼破損」

美國聯合航空(United Airlines)週二(2/20)證實,本週一有一架從舊金山飛往波士頓的波音757客機,飛機右翼因出現破裂而被迫轉降丹佛機場。

NBC波士頓新聞和WCVB新聞報導,一名乘客Kevin Clarke告訴記者表示,當飛機起飛時感受到「難以置信的巨大震動」,結果就看機翼有破損情形,看起來像是發動機附近的機翼縫翼損壞,他心想,這應該是不正常的狀況吧。

Kevin Clarke說,飛行約45分鐘後,機師才走進機艙查看狀況,但因為當時有些睏,並沒有多留意,之後機師回到駕駛艙後便廣播:「我們發現機翼有些損壞,班機將改飛往丹佛,並為你們安排另一架客機以繼續旅程。」

據聯合航空表示,該航班為波音757-200型客機,所幸事故發生當下機上165名乘客均沒有受傷。

為了「解決機翼裂縫問題」,班機於下午5點15分改降落丹佛機場,航空公司也緊急安排乘客搭乘另一架飛機,於20日凌晨2時45分左右抵達波士頓洛根國際機場(Logan International Airport),比預定時間晚了幾個小時。

美國聯邦航空管理局於週二證實,正在著手調查航班354的事故,但目前尚不清楚這起事件的起因。

據網路資料顯示,這架飛機為 29 年機齡的波音 757 客機,最初於 1994 年由美國大陸航空公司(Continental Airlines)購入使用。

