這次是波音757！起飛出現劇烈晃動 美國聯合航空證實「右機翼破損」

美國聯合航空（United Airlines）週二（2/20）證實，本週一有一架從舊金山飛往波士頓的波音757客機，飛機右翼因出現破裂而被迫轉降丹佛機場。

NBC波士頓新聞和WCVB新聞報導，一名乘客Kevin Clarke告訴記者表示，當飛機起飛時感受到「難以置信的巨大震動」，結果就看機翼有破損情形，看起來像是發動機附近的機翼縫翼損壞，他心想，這應該是不正常的狀況吧。

Kevin Clarke說，飛行約45分鐘後，機師才走進機艙查看狀況，但因為當時有些睏，並沒有多留意，之後機師回到駕駛艙後便廣播：「我們發現機翼有些損壞，班機將改飛往丹佛，並為你們安排另一架客機以繼續旅程。」

據聯合航空表示，該航班為波音757-200型客機，所幸事故發生當下機上165名乘客均沒有受傷。

為了「解決機翼裂縫問題」，班機於下午5點15分改降落丹佛機場，航空公司也緊急安排乘客搭乘另一架飛機，於20日凌晨2時45分左右抵達波士頓洛根國際機場（Logan International Airport），比預定時間晚了幾個小時。

美國聯邦航空管理局於週二證實，正在著手調查航班354的事故，但目前尚不清楚這起事件的起因。

據網路資料顯示，這架飛機為 29 年機齡的波音 757 客機，最初於 1994 年由美國大陸航空公司（Continental Airlines）購入使用。