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南韓醫界集體辭職、醫學院生集體休學　尹錫悅態度強硬不退讓

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/22 14:35
2024年2月21日，南韓醫界上街抗議政府醫療政策（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

2024年2月21日，南韓醫界上街抗議政府醫療政策（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

南韓醫界不滿政府將擴大醫學院招生名額，目前已有9千名實習及住院醫師提交了辭呈，許多治療被迫延後，南韓總統尹錫悅也仍不退讓，認為有改革的必要，痛批醫界以人命作為人質。

為改善南韓醫師不足問題，以及應對快速老化的人口，南韓政府計畫，自明年開始新增醫學院招生人數2000人，引起醫界強烈反彈。

截至21日晚間10點，100間主要醫院中，已有超過9千名實習及住院醫師遞出辭呈，其中有超過8千名醫師已離開工作崗位。南韓約有1.3萬名住院醫師，約95%在這100間醫院工作。

此外，仍在學的醫學院學生也發起集體罷課、休學。根據南韓教育部，截至20日下午6點，已有8753名學生申請休學，為全體在學生（18,793人）的47%。

在南韓，休學須經過院長或校長的同意。教育部下令，若是為抗議而參與集體休學者，則不得給予批准，但已有許多學生已經開始拒絕上課了。

在醫師不足的情況下，許多民眾的治療備受影響。截至21日下午6點，為此所建立的醫生集體行動受害申報、支援中心至今共受理了149件，其中包含手術推遲、拒絕診療、住院推遲等。

南韓總統尹錫悅20日在聽取實習及住院醫師集體請辭的報告後，痛批醫師「不應該出現以人民生命健康作為人質的集體行動」，對於醫學院招生增加2000名，被醫界認為增加太多，但尹錫悅反駁增加2000人「也不夠」，已是最小的規模。

尹錫悅指出，醫療改革必要性十分迫切，但歷屆政府卻不曾提出解決方案，因此現在政府部會像上個政府一樣，放任醫療界的集體行動。
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