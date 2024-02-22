Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　已知2死1傷3人失聯

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/22 15:25
圖為廣州發生事故的大橋現場畫面, 箭頭所示為橋面斷裂處 (TN後製) 

圖為廣州發生事故的大橋現場畫面, 箭頭所示為橋面斷裂處 (TN後製) 

更新時間: 2024-02-22 15:20

首次發稿: 2024-02-22 12:08

【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　已知2死1傷3人失聯中國央視報導，今天(22日) 清晨5時30分左右，一艘集裝箱船(貨櫃船) 空載從佛山南海開往廣州南沙區途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂。

廣州市海上搜救中心通報：截至2月22日上午10:00時，經初步調查，有五輛車受到事故影響，包括4輛汽車，1輛電動摩托車，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。

【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　已知2死1傷3人失聯

【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　已知2死1傷3人失聯

有報導稱，其中一輛車為巴士，車內至少有1名司機與3名乘客。另有報導稱只有一名司機在車上, 但已失聯。

當局已派出6名潛水員與打撈船參與救援。

截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作仍在進行中。

央視報導，事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。

涉嫌肇事的貨櫃船所屬公司回應稱，目前該船的船長已經被扣留，他們正在全力配合調查。

瀝心沙大橋又名三民大橋，是三民島對外唯一通道，島上居住著7000多名居民。

事發後橋樑雖已管制，但目前還有渡船供居民出行。
中國
廣州
貨輪
撞橋
斷裂

相關新聞

劍指中國　澳洲組建二戰以來最大海軍　
劍指中國　澳洲組建二戰以來最大海軍　
2024/02/21 09:37
中國海警強制登檢金廈遊輪 海巡伴航返金門水頭港　旅客受驚嚇 航港局: 不符國際慣例
中國海警強制登檢金廈遊輪 海巡伴航返金門水頭港　旅客受驚嚇 航港局: 不符國際慣例
2024/02/20 09:51
中國快艇拒檢翻覆2死 金門縣府籲漁民小心捕魚、避免擦槍走火　馮世寬籲兩岸加強溝通
中國快艇拒檢翻覆2死 金門縣府籲漁民小心捕魚、避免擦槍走火　馮世寬籲兩岸加強溝通
2024/02/19 10:39
對抗中國影響力擴張 美國眾議院外委會主席挺經援太平洋島國
對抗中國影響力擴張 美國眾議院外委會主席挺經援太平洋島國
2024/02/17 17:37
與台灣斷交至今近11個月　宏都拉斯仍積欠4.4億美元未還
與台灣斷交至今近11個月　宏都拉斯仍積欠4.4億美元未還
2024/02/16 15:31

更新時間 : 2024-02-22 15:39 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】AI需求旺盛　輝達NVIDIA財報亮眼、盤後股價漲逾7%
【更新】AI需求旺盛　輝達NVIDIA財報亮眼、盤後股價漲逾7%
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【更新】鴻海50周年「蘋果」庫克錄影祝賀 郭台銘: 「鴻海富士康模式」已是新製造生態系統
【更新】鴻海50周年「蘋果」庫克錄影祝賀 郭台銘: 「鴻海富士康模式」已是新製造生態系統
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉