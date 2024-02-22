【更新】中國廣州一座大橋遭貨輪撞斷橋墩 橋面斷裂5車墜落　已知2死1傷3人失聯

更新時間: 2024-02-22 15:20

首次發稿: 2024-02-22 12:08

中國央視報導，今天(22日) 清晨5時30分左右，一艘集裝箱船(貨櫃船) 空載從佛山南海開往廣州南沙區途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂。

廣州市海上搜救中心通報：截至2月22日上午10:00時，經初步調查，有五輛車受到事故影響，包括4輛汽車，1輛電動摩托車，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。

有報導稱，其中一輛車為巴士，車內至少有1名司機與3名乘客。另有報導稱只有一名司機在車上, 但已失聯。

當局已派出6名潛水員與打撈船參與救援。

截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作仍在進行中。

央視報導，事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。

涉嫌肇事的貨櫃船所屬公司回應稱，目前該船的船長已經被扣留，他們正在全力配合調查。

瀝心沙大橋又名三民大橋，是三民島對外唯一通道，島上居住著7000多名居民。

事發後橋樑雖已管制，但目前還有渡船供居民出行。