【資安超前部署】蘋果iMessage安全性更新 因應惡意駭客未來量子電腦超級算力攻擊

美國蘋果公司（Apple Inc.）將為 iMessage 服務進行安全性升級，超前部署應對未來新興先進的密碼破解技術，尤其是惡意駭客利用量子電腦的超級算力對用戶進行的攻擊。

蘋果周三（22日）表示，雖然現有的 iMessage 能夠抵擋所有駭客攻擊，但為因應政府單位與科學家對量子電腦問世後可能帶來新型態資安安全威脅，團隊特別開發這款全新、最高安全級數的安全加密協議「PQ3」，運用後量子安全加密技術，能夠抵擋來自具超級算力的量子電腦攻擊。



(圖片翻攝至蘋果blog網頁)

蘋果公司寫道，iMessage 2011 年首次問世時，即採用當時最新的點對點加密（end-to-end encryption）技術（編按：超車安卓系統），在 2019 年也對其進行升級，改採曲線加密技術（Elliptic Curve cryptography, ECC），讓惡意駭客難以攻破，這樣的技術也是冠於同業。

雖然駭客目前還沒有量子電腦，但他們可以先收集機敏或極富經濟價值的資料，一旦量子技術到位，駭客就可以前來收割 (Harvest Now, Decrypt Later) ，蘋果的新技術，旨在防止此情況發生。

文中寫道，近幾年各式新技術跳躍發展，超前部署實屬必要，能防堵各種安全漏洞的 PQ3，將在今年全面取代現有 iMessage 加密模式。

全新安全加密協議 PQ3 將被納入 iOS 17.4、iPadOS 17.4、macOS 14.4 和 watchOS 10.4 中。