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不讓台積電、三星專美於前 英特爾搶下微軟1.8奈米晶片訂單 拚1.4奈米技術

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/22 10:06
2024年2月21日，英特爾在加州舉行晶圓代工部門活動。（圖／路透社Max Cherney）

2024年2月21日，英特爾在加州舉行晶圓代工部門活動。（圖／路透社Max Cherney）

晶片三雄的 2 奈米之爭進入白熱化階段，美國英特爾（Intel）21 日宣布，將開始生產 1.4 奈米晶片，並拿下微軟（Microsoft）訂單，要為其提供 1.8 奈米晶片代工服務，儼然是向龍頭台積電（TSMC）下戰帖。

日經亞洲路透社報導，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在首場晶圓代工部門（Intel Foundry）活動中，揭櫫了打造 Intel 14A 晶片的雄圖壯志。「可以把它想成是 1.4 奈米技術。」

在追求先進製程之路上，英特爾屈居老三，苦苦追趕台積電與南韓三星電子（Samsung Electronics）。目前二雄的製程腳步已達 3 奈米，英特爾則還在 5 奈米，三雄都在爭分奪秒，盼於2025 年前開始生產 2 奈米晶片。三星目標是於 2027 年量產 1.4 奈米產品，台積電則將時程定於 2027 至 2028 年。

根據市場研究公司 Counterpoint，台積電在晶圓代工市場有 60% 的市占率，三星 13%，台灣的聯華電子（聯電 UMC）則為 6%。

看好 AI 帶動的龐大晶片需求，季辛格在活動中重申了，英特爾要於 2030 年一躍成為全球第二大晶圓龍頭的決心。他同時對台積電可能受地緣政治影響一事，表達了英特爾會消弭這類疑慮的努力。

微軟 21 日成為英特爾客戶，相中了 Intel 18A（1.8 奈米）客製化晶片，訂單金額達 150 億美元。英特爾野心勃勃，預計 2024 年開始生產 18A，2025 年藉 A18 技術「重新奪回」製程技術領先地位，2027 推進至 14A 晶片。英特爾還透露，有「四大」客戶都對其 18A 晶片展現興趣，但買足了關子，並未公布客戶來頭。

不過，對於對手的積極搶進，霸主台積電一派泰然自若。台積電總裁魏哲家去年 10 月在股東大會中直言，台積電 2 奈米技術優於 18A，因較早進入市場、技術較成熟、也較具價格優勢。

微軟是於去年 11 月首次推出自家設計的 AI 晶片，盼能降低對輝達（Nvidia）的依賴。輝達藉著 AI 大勢扶搖直上，在高效能處理器的地位無人能及，卻也因此難以滿足客戶源源不斷的需求。
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