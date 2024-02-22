【更新】楊梅廠火警　力鵬發重訊：人員、設備與成品未受影響

更新時間: 2024-02-22 10:36

首次發稿: 2024-02-22 09:36

上市公司力鵬企業股份有限公司（1447) 位於桃園楊梅的染二廠昨(21日) 晚間發生火警，目前火勢已撲滅。力鵬說明，起火點為廠房屋頂上方的定型機排煙管緩衝區，與廠房內部的機器設備有段距離，基本上所有人員、設備及成品都沒有受影響。

今(22日)上午8:51力鵬亦發布重訊(上圖) 說明，起火原因待消防單位鑑定。已通知保險公司處理其火災損失相關之保險理賠事宜。

力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，現場冒出橘色火光並產生陣陣濃煙，消防局獲報隨即趕往撲滅火勢。（翻攝照片）中央社

力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，桃園市環保局獲報後派遣多名稽查員前往，持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值。（桃園市環保局提供）中央社

中央社21日引述力鵬表示，這次火警僅廠房屋頂3隻排煙管燒毀，預計後續將停工約3到5天進行鑑識，目前尚未能預估產能影響狀況，但由於染一廠尚有產能，初估對整體影響有限。

報導稱，力鵬以生產尼龍粒、尼龍絲及長纖梭織布為主，產能分別位於桃園楊梅、彰化、印尼等地。

力鵬去年營收新台幣296.7億元，年增4.1%；今年受惠庫存去化告一段落，在調整產線、開拓高端產品訂單帶動下，1月營收47.19億元，年增45.4%。

營運方面，隨著終端庫存去化來到尾聲，力鵬表示，將積極爭取新訂單，另尼龍主原料己內醯胺（CPL）在台灣與中國的價差長期過大，將調整產線因應。

空氣品質受影響區域

可能在楊梅、新竹縣湖口鄉

力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警冒出濃煙，火勢已撲滅。桃園環保局表示，受影響區域可能在楊梅、新竹縣湖口鄉，已派員監控空氣品質，民眾或敏感族群需注意防護。

桃園市政府環保局21日向媒體表示，位於楊梅區新榮路的力鵬企業股份有限公司楊梅廠，晚間7時許發生火警，接獲消防局通報後即派員前往，經量測下風處揮發性有機物為1.6ppm；火勢已在晚間8時31分撲滅。

中央社引述環保局說，晚間7時至9時間為微弱東南風偏南方，因此下風處落於過嶺地區，風向在9時30分轉變為東北風，受影響區域可能落在楊梅區、新竹縣湖口鄉；已派遣多名稽查員在現場持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值。

環保局指出，力鵬企業股份有限公司楊梅廠從事印染業，起火處為染整2廠的E009熱定型機煙囪管路，火勢經由廢氣排煙管道造成頂樓火災，該廠未存放毒化物，詳細起火原因仍待進一步調查釐清；仍將持續監控空氣品質，下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，請注意落塵並務必戴口罩。

環保局也說，針對該廠是否涉及違反空污法，將依消防局火災原因調查鑑定書辦理後續事宜；有關火災後產生廢棄物，已要求業者應委託經主管機關核准設立之合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。