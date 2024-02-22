美國抗中眾議員蓋拉格二度訪台灣 將會蔡賴蕭

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」
外交部今（22）日上午證實，訪團成員包括該委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar, R-MI）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD）等人。本次為「中國」特別委員會首度組團，
外交部指出，「中國」特別委員會自2023年成立以來，
美國在台協會（AIT）上午也證實，蓋拉格所率國會議員訪問團，自22日起訪台3天，台灣為訪團在印太地區的其中一站，訪團將會與台灣資深領袖、公民社會成員見面，探討美台關係、地區安全、經貿投資等議題。
蓋拉格年僅40歲，卻是美國共和黨明日之星，更被譽為川普接班人。抗中鷹派的他，去年2月曾秘密訪台，是美國國會友台的重要力量。他在上個月底向媒體透露訪台計畫，如今低調抵台。已連續擔任4屆眾議員的蓋拉格已公開表示，不再於今年11月大選尋求連任，他表示「選舉政治從來不應該成為一種職業，國會也並非讓人養老的地方」，外未來動向備受關注。
外交部指出，美國國會本屆會期開議至今，兩院外交、軍事、