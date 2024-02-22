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美國抗中眾議員蓋拉格二度訪台灣 將會蔡賴蕭

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/22 09:12
美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率團二度訪台（圖／中央社）

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率團二度訪台（圖／中央社）

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）率領跨黨派重量級議員訪團來台，自2月22日起展開為期3天的訪問行程。訪團在台期間將晉見蔡英文總統、賴清德副總統暨總統當選人及蕭美琴副總統當選人，並接受外交部長吳釗燮款宴，與我方就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部今（22）日上午證實，訪團成員包括該委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar, R-MI）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD）等人。本次為「中國」特別委員會首度組團，成員並包括兩黨重要議員，展現美國國會挺台的高度共識。外交部對五位議員來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，「中國」特別委員會自2023年成立以來，持續透過具體行動與多元方式，展現對強化台灣安全及提升嚇阻中國力量的強勁支持。並在我國大選後第一時間由蓋拉格主席及克利胥納莫提首席議員發表聯合聲明，恭賀我國完成自由與公平的選舉。本團多數成員也是「國會台灣連線」的我國友人。

美國在台協會（AIT）上午也證實，蓋拉格所率國會議員訪問團，自22日起訪台3天，台灣為訪團在印太地區的其中一站，訪團將會與台灣資深領袖、公民社會成員見面，探討美台關係、地區安全、經貿投資等議題。

蓋拉格年僅40歲，卻是美國共和黨明日之星，更被譽為川普接班人。抗中鷹派的他，去年2月曾秘密訪台，是美國國會友台的重要力量。他在上個月底向媒體透露訪台計畫，如今低調抵台。已連續擔任4屆眾議員的蓋拉格已公開表示，不再於今年11月大選尋求連任，他表示「選舉政治從來不應該成為一種職業，國會也並非讓人養老的地方」，外未來動向備受關注。

外交部指出，美國國會本屆會期開議至今，兩院外交、軍事、撥款等關鍵委員會領導階層、以及眾議院「國會台灣連線」共同主席均相繼籌組跨黨派重量級訪團來台，本訪團再次彰顯美國國會跨黨派對台灣的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的高度重視與承諾。尤其今（2024）年適逢《臺灣關係法》立法45週年，國會友人的來訪別具意義。相信此行定能進一步深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。
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外賓來台
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美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會

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