蓋拉格：美國大選不影響對台支持

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率團訪台，今（22）日在記者會上表示，美國對台灣支持不會因白宮誰入主而改變，也談及美國軍售交付延宕，台灣外交危機以及中國在印太區域的擴張。

今年 40 歲的蓋拉格是共和黨的重點培養對象，被視為川普接班人。他是知名抗中挺台的鷹派人物，去年2月曾秘密訪台。同團成員之一為「美國與中國戰略競爭」特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）曾於 2022 年 8 月隨同時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），兩人皆是二度訪台。

蓋拉格一行人今日上午會晤總統蔡英文，並在副總統當選人蕭美琴的陪同下與現任副總統、總統當選人賴清德會面。下午則是前往立法院與院長韓國瑜會面。今日中午外交部長吳釗燮於台北賓館設午宴款待訪團，並在午宴前召開記者會與媒體對話。

蓋拉格在記者會上被問及若川普重返白宮，是否影響美國政府對台灣支持，蓋拉格表示，不論誰入主白宮，美國對台灣支持都會持續，美國國會跨黨派對台支持日益增張。美國要取得成功需要盟友與夥伴，在尋求重置與中國的經濟關係並在關鍵產品上減少對中依賴，唯一可行的方式是同時加強與台灣等經濟技術合作夥伴的關係。眾議院已通過美台快速雙重稅收減免法案，他贊成與台灣探討自由貿易協定，而這些應該由國會出面實現。台灣人民應相信美國會與之站在一起。

與此同時，拜登政府第十三度宣布對台軍售。 國防部上午表示，拜登政府將就總額7,500萬美元的 「Link-16 系統提升先期規劃」對台軍售案，進行「知會國會」程序。本次軍售案將請美方就整合國軍指管及情監偵系統之數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級作業，以提升現有共同作戰圖像效能，並建立軍事互通性，發揮聯合戰力。

克利胥納莫提坦言，美國試圖加速交付軍武，但目前國防工業壓力巨大，美國應考慮共同生產或不需太多技術轉移之品項，例如台灣會是生產155毫米榴彈砲的潛在夥伴。他也提及威懾的重要性，並指出若台灣能製造武器便無須擔心造成其他地區供應鏈壓力，以及最快解決國防工業壓力的方式，是讓生產軍武的產業能夠得到長期承諾。

蓋拉格則指出，要遏制中國在印太區域持續發揮影響力並減少侵略行徑，應持續軍事投資，並交付延宕的外國軍售，包括積欠台灣的200億美元項目。然而對外軍售職權涉多個部會，他能做的是為關鍵彈藥與武器編列更多預算，讓更多公司能提高生產量能。

談及應對中國在印太擴張以及台灣邦交不穩的危機，蓋拉格表示，美國需要與包括台灣在內的盟友，組成一個聯盟架構（coordinated ally framework），對抗中國經濟威脅。他也呼籲美國國會立法者出訪相應地區表達支持，也向敵人表明不會袖手旁觀的立場。