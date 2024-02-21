Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

金廈海域爭議 賴清德：支持海巡堅定執法

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/21 19:18
圖為民進黨黨主席賴清德。

圖為民進黨黨主席賴清德。 (來源 中央社)

中國快艇越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死。民進黨黨主席賴清德在中常會的3點態度表示，一定要妥善處理、持續支持海巡堅定執法、避免未來類似狀況再次出現。

一艘中國「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）於14日越界闖入金門禁限制海域，遭我方海巡署查緝，但該船在逃逸時翻覆，造成4人落海、2人死亡。

中央社報導，民進黨發言人吳崢下午在中常會後記者會受訪時，轉達賴清德3點態度，包括，一、中國籍漁船在台灣海巡取締登檢過程中翻覆，導致2名中國籍人士過世，事後一定要妥善處理；二，民進黨未來會持續支持海巡堅定執法；三、未來也會持續努力關注，避免類似狀況再次出現。

另外，民進黨中常委吳思瑤在中常會後受訪表示，行政部門列席代表、行政院副院長鄭文燦向中常委們報告此事並提到，台灣站在道理的一方，依法執行守衛台灣漁業安全與漁民權益，都是為所當為，也希望未來避免類似遺憾事件再發生。

吳思瑤說，目前掌握的登檢程序，可以清楚看到，海巡相關執法是恪守應當遵循的SOP，並沒有操之在我方的執法過當疑慮，但無論如何，讓金門地檢好好偵辦，也希望在公正超然偵辦之下，讓事件原委清楚呈現。

吳思瑤表示，執法一切依規依法，中國非法捕撈的漁船，確實是因為自身的高速蛇行，造成此遺憾事件，相信可以在未來偵辦過程，藉由檢調讓事實釐清，賴清德也清楚地表示，要妥善因應，確認未來的執法要持續守護國家與漁民，此外，大家要一起做為漁民與執法人員的最強後盾。
金廈海域
金門
廈門
賴清德
民進黨
海巡署

相關新聞

金廈海域爭端區域緊張攀升 美國重申台海和平穩定、敦促克制
金廈海域爭端區域緊張攀升 美國重申台海和平穩定、敦促克制
2024/02/21 10:03
賴清德外文書單揭曉！副總統逛台北國際書展　一口氣購入60本書
賴清德外文書單揭曉！副總統逛台北國際書展　一口氣購入60本書
2024/02/20 20:48
《陳水扁總統訪談錄》台北國際書展登場 陳水扁談藍綠合作、與韓國瑜的國會衝突插曲
《陳水扁總統訪談錄》台北國際書展登場 陳水扁談藍綠合作、與韓國瑜的國會衝突插曲
2024/02/20 16:01
中國海警強制登檢金廈遊輪 海巡伴航返金門水頭港　旅客受驚嚇 航港局: 不符國際慣例
中國海警強制登檢金廈遊輪 海巡伴航返金門水頭港　旅客受驚嚇 航港局: 不符國際慣例
2024/02/20 09:51
中國快艇拒檢翻覆2死 金門縣府籲漁民小心捕魚、避免擦槍走火　馮世寬籲兩岸加強溝通
中國快艇拒檢翻覆2死 金門縣府籲漁民小心捕魚、避免擦槍走火　馮世寬籲兩岸加強溝通
2024/02/19 10:39

更新時間 : 2024-02-21 22:53 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待
【更新】輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【更新】鴻海50周年「蘋果」庫克錄影祝賀 郭台銘: 「鴻海富士康模式」已是新製造生態系統
【更新】鴻海50周年「蘋果」庫克錄影祝賀 郭台銘: 「鴻海富士康模式」已是新製造生態系統
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉