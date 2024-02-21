俄烏戰爭2年 民調：僅10%歐洲人認為烏克蘭能打敗俄國

在俄國全面入侵烏克蘭2週年之際，儘管歐洲人仍廣泛支持烏克蘭，但僅有 1 成受訪者認為該國獲勝，大多人這場戰爭最有可能以某種「妥協解決方案」落幕。

衛報報導，該項今年 1 月在 12 個歐盟成員國進行的調查發現，由於烏克蘭的反攻停滯不前、對美國政策轉變的擔憂與日俱增，以及對川普（Danold Trump）可能重掌白宮的前景，都加劇了人們對俄烏戰爭結果悲觀以對。

調查顯示，僅有１成受訪的歐洲人認為烏克蘭會在戰場上取勝，預測俄國將獲得勝利的歐洲人則有兩倍。即便是最樂觀的成員國如波蘭、瑞典與葡萄牙，也僅有不到 5 分之 1 的受訪者認為基輔是最後的贏家。而有 37% 的全體受訪者認為，戰爭將以妥協的方式結束。

至於歐盟應當如何因應，在瑞典（50%）、葡萄牙（48%）和波蘭（47%），受訪者更傾向於歐洲應協助烏克蘭反擊；在匈牙利（64%）、希臘（59%）、意大利（52%）以及奥地利（49%），受訪者傾向推動基輔接受和解。至於法國、德國、荷蘭與西班牙，意見分歧相較平均。

報告作者認為，去年此時，更多歐洲人抱持著烏克蘭應當收復全部領土的看法，將轉變為要求政治家們採取更實際的途徑，去聚焦可接受的和平實際上要怎樣定義。

委託該項民意調查的歐洲外交關係委員會的主任倫納德（Mark Leonard） 表示，為了讓歐洲繼續支持烏克蘭，歐盟領導人需要改變他們談論戰爭的方式。

他表示，大多數歐洲人「迫切希望阻止俄國取得勝利」，但並不認為基輔能夠在軍事上勝出，這意味著對於越來越多持懷疑態度的民眾來說，最有說服力的論據是，繼續提供援助「能帶來有利於基輔的可持續的、通過談判達成的和平，而非普丁的勝利。」