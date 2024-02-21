致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間

2024-02-21 19:40更新新北市衛生局說法

食藥署副署長林金富表示，含蘇丹紅的辣椒粉流向7業者，包含濟生、禾禾園等7家業者再流向食品業，而這些業者持續回收相關製品中，此外，新北市下午發出新聞稿表示，又查出倉儲的原料出貨給另5家業者，據稱疑中國原料以編織袋包裝時遭污染所致。

此事件源於雲林縣衛生局抽驗「濟生股份有限公司斗六廠」製售之「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒(效期:114.12.12)」產品，於今年（113）年1月30日檢出含有不得檢出的蘇丹色素三號18 ppb。該產品全數出貨予全聯實業股份有限公司代銷，全聯已下架相同品項產品，總計全數下架1萬1,824罐。

經查該產品原料由「保欣企業有限公司（新北市）」購入，新北市政府衛生局抽驗產品原料「紅辣椒粉 (有效日期: 115.10.4)」於113年2月9日檢出含有蘇丹色素三號4 ppb；查同批號原料出貨予「濟生股份有限公司」等7家下游業者，新北衛已函請7家下游業者所轄之衛生局協助確認相關製品回收情形，目前7家下游業者持續回收相關製品中(含裕榮食品股份有限公司之產品)，截至113年2月19日，共計回收1,056.988公斤。

食藥署已自去（112）年12月11日至今年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格之21家出口商及製造廠，自即日起暫停受理輸入查驗3個月。至於近半年從中國進口辣椒粉共172批，食藥署預計1個月內完成清查。

本案雲林縣衛生局已於2月16日移請雲林地檢署偵辦。

食藥署今（21）日召開例行記者會，林金富於會中說明，7家下游業者分別為濟生公司、禾禾園國際貿易有限公司、申元有限公司、永芳香料加工所、順盛食品原料有限公司、瑪爾氏國際貿易有限公司。

此外，還有1家食品廠聲稱買到不同批號的相同產品，正釐清中，若為同批就得下架。

中央社報導，林金富強調，均有掌握相關流向，「沒有未爆彈」，依據食品安全衛生管理法規範，相關業者得知原材料具有食安風險、政府祭出最高管制強度時，要自行將產品送驗、確保其產品安全無虞。

今日下午新北衛生局也發出新聞稿指出，20日新北市衛生局會同新北市調處前往稽查，針對本次已知違規之2批原料出貨予5家業者，總計11,300公斤，衛生局已責令保欣公司立即通知下游業者停止販售並下架該批號原料製成之產品。

中央社引述新北市食品藥物管理科長楊舒秦說法，這5家業者分別是台北市2家、南投1家、新北1家、苗栗1家，會通知所在縣市衛生局追查通路。這是繼7日及8日在保欣查出貨給濟生、禾禾園等7家業者後，擴大查出流向食品業的通路。

楊舒秦說，上述7家業者中，位於新北的申元有限公司多是客製化出貨給便當店、火鍋店等餐飲業，已經全數回收6公斤。

新北市衛生局表示，續查此2批及前次不合格(有效日期：2026.10.04)之紅辣椒粉原料皆來自中國河南省三禾藥業有限公司，進口商保欣公司聲稱工業顏料蘇丹色素為該製造商之辣椒原料使用編織袋包裝，推測是中國加工製程中未落實品檢，以致產品遭受汙染，業者雖可提出自主檢驗報告及邊境抽批檢驗合格之輸入許可證明，惟可能因產品內汙染物為不均勻分布導致流通產品仍有風險。

衛生局補充，食藥署在112年12月11日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，依此次事件仍無法全面確保產品之安全性，為避免遭汙染的辣椒粉流通於市面，自昨(20)日起，保欣公司自主下架回收自2023年3月20日起向該中國製造商進口販售之「紅辣椒粉」所有批號原料。