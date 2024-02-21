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旗艦大戲《商魂》首播收視勇奪MOD、Hami Video戲劇排行雙冠軍

即日起Hami Video提供首集免費觀賞、本週六第二集免費看，別錯過精彩好戲

By 台灣英文新聞
2024/02/21 17:15
中華電信MOD、Hami Video網路獨家首播台劇《商魂》，勇奪雙平台戲劇排行雙冠軍，即日起Hami Video影劇館+ 首集免費看。(...

中華電信MOD、Hami Video網路獨家首播台劇《商魂》，勇奪雙平台戲劇排行雙冠軍，即日起Hami Video影劇館+ 首集免費看。(...

由中華電信取得網路獨家首播的商戰旗艦大戲《商魂》上週MOD、Hami Video播出後，勇奪雙平台戲劇收視排行雙冠軍，為2024年雙平台開播最快攀升至點閱冠軍的劇集。為慶祝收視好成績，並讓更多劇迷欣賞優質好戲，Hami Video影劇館+即日起提供首集免費觀賞、本週六(24日)將播出第二集免費看，觀眾請把握難得機會，並請持續鎖定MOD、Hami Video關注後續更精彩的劇情發展。

《商魂》開播前，即以極具戲劇張力的預告片進入Hami Video春節期間戲劇排行榜前十大，首集播出即刻攻佔Hami Video戲劇人氣榜第一名。本劇改編自台灣官股公司民營化的經營權大戰，以高潮迭起的劇情、高規格美術設計，結合包括金鐘影帝傅孟柏、李國毅、邵雨薇等一線卡司，帶領戲迷重返1950年代的風華絕代，千萬別錯過這部精緻好戲！

台劇《商魂》、新加坡劇《誰殺了她》、韓劇《聖水洞之吻》等最新最多元影劇就在中華電信

中華電信MOD、Hami Video提供最多元的節目內容，繼引發追劇熱潮的台劇《八尺門的辯護人》後，再次推出網路獨家大勢台劇《商魂》，打造收看台灣優質戲劇的首選品牌。近期播出強檔戲劇包括：曹祐寧、黃冠智主演職人家庭劇《華麗計程車行》、王識賢、陳嘉樺、柯叔元主演醫療生活劇《生命捕手第二季》、李銘順、温昇豪主演新加坡劇《誰殺了她》及浪漫奇幻韓劇《聖水洞之吻》等多元豐富好戲。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為「節目內容最多元」的本土OTT，更是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。即日起網路訂閱Hami Video影劇館+每月只要199元即可收視海量精彩影劇，或於3/7前至網路門市成功申請「MOD家速方案2.0」且符合新租HiNet光世代300M(含)以上+新租MOD+自選餐(自選20) +影劇館+，最高可獲贈1,300元全聯禮券以及Hami Point 400點，最新最多元的影視娛樂饗宴就在MOD、Hami Video。

旗艦大戲《商魂》首播收視勇奪MOD、Hami Video戲劇排行雙冠軍

《商魂》由金鐘影帝傅孟柏(右1)、邵雨薇(右2)等一線卡司主演，勇奪中華電信雙平台戲劇排行雙冠軍。(圖/中華電信)

更新時間 : 2024-02-21 22:53 GMT+08:00

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