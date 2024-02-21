響應世界母語日　新北表揚241所本土語績優學校、79位績優教師

新北市教育局今(21)日「世界母語日」於集美國小 舉辦「112學年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語言績優學校與人 員表揚大會」，頒發本土語指導員訪視績優學校及績優教學人員獎、 本土語言認證績優學校獎、本土語文績優人員暨團體獎、 本土文化影音創意說唱讚獎以及資深優良族語老師獎項等，共241 校及79位績優教師獲獎。

教育局長張明文表示，透過一年一度的世界母語日辦理表揚大會， 顯示新北市對於本土語的重視，以「趣味學習、生活母語」為理念， 從生活中落實本土語言，例如全國首創的本土語創意桌遊教材： 閩語「掠虎精」桌遊、客語大富翁桌遊和原民語族語百寶箱； 去年更配合中央政策-國高中本土語列部定課程， 成立國高中本土語言工作小組，發展更多元的課程內容， 協助現職教師掌握本土語教學趨勢。

榮獲本土語績優人員閩南語組的海山國小呂海婷教師， 在本土語領域深耕數十年， 曾經榮獲全國語文競賽教師組閩南語朗讀第一名， 對於本土語教學充滿熱情，除課堂教學， 更利用課餘協助指導學生閩南語競賽， 多次指導學生榮獲全國各項本土語競賽佳績；同時， 也擔任新北市輔導團團員推廣教學，讓本土語蓬勃茁壯。

榮獲本土語績優團體獎共3校， 其中埔墘國小是位於板橋都會中心的大型學校， 積極將本土語教學融合生活情境。校長劉能賢表示， 學校透過本土語播音員、 午間多語音樂播放及各類學生集會活動與競賽使用本土語播報等方式 ，讓孩子沉浸在本土語學習環境，習慣並親近本土語。

「本土文化影音創意說唱讚」是新北市自108年起推動的計畫， 讓孩子透過說唱、戲劇等多元方式展現學習成果，並於「 新北市本土語文創意說唱讚」臉書粉絲專頁推廣分享， 參與校數逐年增加，送件參賽數從去年的33件到今年90件， 顯見各校師生對本土語的熱情提升及重視。其中秀峰國小展現創意， 用午餐結合閩南語，以「世界第一等的營養午餐─我的營養午餐， 我驕傲」為主題，分享學校午餐的特色，影音成果深受好評， 按讚人數近3千3百多人次，也榮獲粉專本學年度的按讚人氣王。

此外，今年更辦理「卡拉本土語很ok」新北學bar臉書唱歌抽獎 活動，引起廣大迴響，親師生影音參與逾500則， 讓母語從小扎根做起，積極延續臺灣母語之美。

教育局表示，語言文化的傳承首重師資專業化， 為鼓勵學校教師參與認證與授課， 新北市訂定高級中等以下學校推動本土語言教育獎勵計畫，包含「本 土語指導員訪視績優學校及績優教學人員獎」、「 本土語言認證績優學校獎」、「本土語文績優人員暨團體獎」、「 本土文化影音創意說唱讚獎」以及「資深優良族語老師獎」等獎項， 提供學校獎勵金補助，鼓勵提升通過中高級認證教師人數， 並積極達成合格教師授課本土語的目標， 也邀請家長在家中和孩子一起說唱母語、玩母語，透過生活化、 趣味化的學習，從學校教育及家庭共同落實本土語言推動。

客家語啟文幼兒園表演『思戀歌』、『快樂過新年』。(圖/新北市教育局)

原住民語丹鳳國小沈浸式族語幼兒園演出『阿美頌』及『南島的故鄉』。(圖/新北市教育局)

秀峰國小獲本土文化影音創意說唱讚按讚人氣王。(圖/新北市教育局)