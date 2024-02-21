孩子無法選擇出生家庭　但應享有同樣愛

「孩子無法選擇出生的家庭， 但應該享有同等的愛和關懷！」 新北市政府秘書長邱敬斌在代表受贈圓融行善團結合蘆洲太子宮文化 發展協會，共同捐贈市值65萬元的各式家電、 家具和隱形鐵窗給新北市類家庭使用時，有感而發出慨嘆。

新北市社會局長李美珍表示，市府運用城鄉局與中央社會住宅空間， 結合專業團體開辦「類家庭」，使因故被迫離開原生家庭的孩子， 也能享有如家庭般的妥善、溫馨照顧。目前全市包含三重、林口、 新店、中和等，已開辦21戶，服務45名，這些孩子有70％ 都是屬於發展特殊兒，其中有14對手足，在類家庭裡， 享有比原生家庭更多的愛和溫暖。社會局持續開發， 預計今年共會有25戶類家，以服務70名需安置的兒少。

在三重社宅擔任類家庭主要照顧者的「薛媽」薛俐君表示， 要擔任類家一開始吃了許多苦頭，例如半夜會被孩子的尖叫聲驚醒； 有時菜炒到一半，孩子在尖叫，一回頭發現竟然是在玩大便。 因為這些孩子在原生家庭都有些受創的經歷，她暱稱「小兔崽子」 的這對兄弟， 分別從2歲3個月和1歲9個月帶到現在已就讀小三和小二， 有時想說要放棄了，禱告主耶穌說：「我不要做了！」想出國去玩， 結果疫情爆發了，哪裡也不能去。如今她煩惱的是，將來怎麼分開？ 因為已經投入太多的感情了。

協助類家庭訓練和媒合的芥菜種會安置處副處長陳黛羚表示， 類家庭不僅受照顧的孩子受益，照顧者也能受惠， 像有一對夫妻結婚多年，苦無孩子，在擔任類家後， 父母趕著下班回家，因為急著做晚飯給孩子吃， 享受那種家庭的溫馨和幸福感。

圓融行善團長許誥表示，2019年獲悉社會局有設立類家庭時就曾結合義天宮、 新北市愛心會等聯合捐贈130萬元的傢俱、家電等， 以滿足在林口世大運社宅類家庭的需求；這次獲悉再有新增的家戶， 因此再媒合蘆洲太子宮文化發展協會理事長羅資淀一起共襄盛舉。 邱敬斌表示，擔任類家庭的照顧者都是上天派來的天使或菩薩， 因此能讓失去原生家庭的愛重新獲得關懷， 也感謝圓融和蘆洲太子宮的善心。