前進南亞！北富銀獲金管會同意申設印度孟買分行

近年來台灣與印度雙邊貿易及相互投資升溫， 在國際供應鏈移轉及當地內需市場擴張等趨勢帶動下， 已有不少台商企業加碼投資印度， 也讓印度成為新南向國家中最受關注的焦點。看好印度發展潛力， 台北富邦銀行於今(21)日獲金管會核准申設印度孟買分行， 成為北富銀在南亞的第一個海外據點。

北富銀表示，印度孟買分行的申設不僅能完整北富銀全球經營網絡、 擴大海外資產佈建，更有助於提升國際金融服務品質， 對北富銀在亞太區域的經營發展具重要指標意義， 也期盼未來透過印度孟買分行， 為兩地客戶提供更完善優質的金融服務，幫助台商企業掌握供應鏈轉 移商機，成為雙方經貿往來合作的新助力。

印度為我國「新南向政策」之重要目標國之一，2022年經濟規模 達3.47兆美元，已超越英國位居世界第5大經濟體， 印度央行預估2023年GDP成長率為6%，若能維持穩定成長， 可望於2030年前超過日本，成為全球第3大經濟體。此外， 印度於2023年人口達14.3億人， 已超越中國成為全球人口最多國家，內需消費潛力龐大， 勞動力充沛，是兼具內外需市場、 經濟成長趨勢及重要戰略地位的海外市場。 在國際間供應鏈分散等趨勢影響下， 印度憑藉充沛的勞動力和高端科技人才、低廉的生產成本， 以及政府持續改善經商環境的各項作為， 已成為台資及國際廠商下一階段群進及供應鏈移轉之新興生產基地。

印度企業境外籌資規模持續成長，國銀2023年對印度市場放款更 大增新台幣1,063億元，為新南向國家之首。同時， 印度企業獲利成長居亞洲前段，當地大型企業為業務擴充需要， 籌資規模充沛且穩定，整體市場報酬率佳，國際信評機構惠譽、 標準普爾及穆迪也都給予印度「穩定(Stable)」信評展望， 為少數具高報酬且風險可控之市場，發展潛力可期。

北富銀表示，為滿足台商供應鏈佈建、 印度當地企業發展及國際聯貸籌資等多重金融需求，經過審慎評估， 選擇於印度第一大城孟買申設新分行。未來分行成立後， 除提供專業融資以滿足雙邊企業財務需求外， 更會積極扮演兩地合作互動的金融橋梁， 支持該區域台商與優質當地企業業務發展， 結合富邦豐富的亞太區金融資源，為企業提供更完整之金融服務。

去年北富銀統籌主辦印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA）五年期10億美元聯合貸款案， 為印度國家銀行第一筆符合亞太區貸款市場公會（APLMA） 規格的企業社會責任貸款（SOCIAL LOAN）聯貸案，除帶動企業社會責任發展與落實， 更是國際聯貸市場上， 由銀行作為借款人且由台資銀行任管理銀行的最大金額案件， 對國銀的國際能見度極具指標性意義。 北富銀身為台灣永續金融領航者，將持續發揮正向影響力， 透過印度孟買分行將永續金融觸角延伸至南亞區域， 攜手企業推進全球永續發展。

北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，積極擴大全球布局， 目前在台、港、中、越、星、印尼、澳洲等國家皆設有服務據點， 未來印度孟買分行成立後，亦將秉持永續經營理念， 致力發揮跨區域連結效益，拓展國際融資業務， 強化亞太地區商機開發，成為企業首選國際金融夥伴。