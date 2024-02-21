前進南亞！北富銀獲金管會同意申設印度孟買分行

近年來台灣與印度雙邊貿易及相互投資升溫，在國際供應鏈移轉及當地內需市場擴張等趨勢帶動下，已有不少台商企業加碼投資印度，也讓印度成為新南向國家中最受關注的焦點。看好印度發展潛力，台北富邦銀行於今(21)日獲金管會核准申設印度孟買分行，成為北富銀在南亞的第一個海外據點。
北富銀表示，印度孟買分行的申設不僅能完整北富銀全球經營網絡、擴大海外資產佈建，更有助於提升國際金融服務品質，對北富銀在亞太區域的經營發展具重要指標意義，也期盼未來透過印度孟買分行，為兩地客戶提供更完善優質的金融服務，幫助台商企業掌握供應鏈轉移商機，成為雙方經貿往來合作的新助力。
印度為我國「新南向政策」之重要目標國之一，2022年經濟規模達3.47兆美元，已超越英國位居世界第5大經濟體，印度央行預估2023年GDP成長率為6%，若能維持穩定成長，可望於2030年前超過日本，成為全球第3大經濟體。此外，印度於2023年人口達14.3億人，已超越中國成為全球人口最多國家，內需消費潛力龐大，勞動力充沛，是兼具內外需市場、經濟成長趨勢及重要戰略地位的海外市場。在國際間供應鏈分散等趨勢影響下，印度憑藉充沛的勞動力和高端科技人才、低廉的生產成本，以及政府持續改善經商環境的各項作為，已成為台資及國際廠商下一階段群進及供應鏈移轉之新興生產基地。
印度企業境外籌資規模持續成長，國銀2023年對印度市場放款更大增新台幣1,063億元，為新南向國家之首。同時，印度企業獲利成長居亞洲前段，當地大型企業為業務擴充需要，籌資規模充沛且穩定，整體市場報酬率佳，國際信評機構惠譽、標準普爾及穆迪也都給予印度「穩定(Stable)」信評展望，為少數具高報酬且風險可控之市場，發展潛力可期。
北富銀表示，為滿足台商供應鏈佈建、印度當地企業發展及國際聯貸籌資等多重金融需求，經過審慎評估，選擇於印度第一大城孟買申設新分行。未來分行成立後，除提供專業融資以滿足雙邊企業財務需求外，更會積極扮演兩地合作互動的金融橋梁，支持該區域台商與優質當地企業業務發展，結合富邦豐富的亞太區金融資源，為企業提供更完整之金融服務。
去年北富銀統籌主辦印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA）五年期10億美元聯合貸款案，為印度國家銀行第一筆符合亞太區貸款市場公會（APLMA）規格的企業社會責任貸款（SOCIAL LOAN）聯貸案，除帶動企業社會責任發展與落實，更是國際聯貸市場上，由銀行作為借款人且由台資銀行任管理銀行的最大金額案件，對國銀的國際能見度極具指標性意義。北富銀身為台灣永續金融領航者，將持續發揮正向影響力，透過印度孟買分行將永續金融觸角延伸至南亞區域，攜手企業推進全球永續發展。
北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，積極擴大全球布局，目前在台、港、中、越、星、印尼、澳洲等國家皆設有服務據點，未來印度孟買分行成立後，亦將秉持永續經營理念，致力發揮跨區域連結效益，拓展國際融資業務，強化亞太地區商機開發，成為企業首選國際金融夥伴。