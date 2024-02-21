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助力台灣市場　臺灣證券交易所董事長林修銘：向來台外資分享市場現況與展望

By 台灣英文新聞
2024/02/21 17:08
證交所林修銘董事長(左)與摩根大通證券股份有限公司陳頌恩董事長(右)於「臺灣CEO-CFO大會」合影。

證交所林修銘董事長(左)與摩根大通證券股份有限公司陳頌恩董事長(右)於「臺灣CEO-CFO大會」合影。

臺灣證券交易所林修銘董事長受邀擔任2024年摩根大通證券股份有限公司(J.P. Morgan)「臺灣CEO-CFO大會」（Taiwan CEO-CFO Conference）午餐演講講者，帶領相關同仁向來自各國的機構投資人，分享臺灣證券市場現況與2024年展望。

證交所林修銘董事長於2月20日以Capitalizing on Taiwan: A Journey Through the Taiwan Capital Market Updates為題，分享臺灣在全球供應鏈扮演要角，且具有經濟穩定、外資參與度高等特色，2024年將以「壯大市值」、「商品創新及數位轉型」、「強化營運韌性，提振投資者信心」與「拓展永續動能，達成淨零目標」等四大策略作為證交所發展主軸。林董事長指出，臺灣一向以韌性、創新及精進不懈的努力聞名，證交所更將努力發揮特長，使臺灣在全球多變環境中成為穩定的燈塔。

近年證交所高度重視IR服務，除與券商合辦引資活動，增進上市公司與投資人交流外，林董事長更多次與主管機關連袂前往世界重要金融中心，與外資機構投資人一對一交流，親自分享臺灣資本市場最新動態及展望。持續聆聽投資者建議，打造友善外資機構環境。

臺灣CEO-CFO大會為J.P. Morgan年度盛事，本次活動為期兩天（2月19至20日）於台北舉辦，邀集約50家上市公司及180位投資人與會。除邀請專家學者就地緣政治、產業研究趨勢等議題進行交流外，更同步安排多場上市公司與機構投資人之一對一會議，促進雙方對話交流。

更新時間 : 2024-02-21 22:52 GMT+08:00

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