美國佛州麻疹病例數上升中！WHO：2023年全球總病例增79% 逾半數國家將爆發疫情

世界衛生組織WHO在週二（2/20）的新聞發布會上示警，麻疹（Measles）疫情於世界各地快速傳播，去年全球通報數量較2022年增加79%，總病例數超過30萬6千例。假若不及時採取因應措施，不排除今年內全球將有超過一半國家將爆發疫情。

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CBS新聞、路透社報導，世衛麻疹及德國麻疹技術顧問Natasha Crowcroft表示，雖然目前未有2023年確切的死亡人數，但據資料顯示，2022年麻疹死亡人數增加了43%，達到13多萬人。因此有鑑於麻疹病例激增，「我們預期2023年死亡案例也會上升」。

她還說：「今年將是充滿挑戰的一年。」

世衛表示，麻疹是一種高度傳染性，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而傳染的病毒，主要影響5歲以下的幼童。 接種兩劑疫苗即可預防這種疾病，自2000年以來，已有超過5000萬人因接種疫苗而免於死亡。

就在WHO宣布這令人震撼的消息之際，位於美國佛羅里達州（Florida）東南部的布洛瓦郡（broward）郡內的海牛灣（Manatee Bay）國小通報1例確診個案，隔天又增加3例，截至本週二總數來到6例，而該學校已有200多名學生請假在家。

據當地學區介紹，海牛灣有近1100名學生，其中有86名未接種麻疹疫苗。

喬·迪馬吉奧兒童醫院（Joe DiMaggio Children's Hospital ）的Ronald Ford博士表示，既然知道我們社區中存在著麻疹病毒，那些沒有接種疫苗的孩子就需要非常當心，這些孩子將是最容易遭到病毒入侵的族群，且一旦感染後，也將出現所有麻疹典型的症狀。

專家表示，這可能只是一個開始，雖然美國在20多年前已宣告消滅麻疹，但其為傳染力很強的病毒性疾病，且這些年來不斷傳出零星疫情，加上民眾疫苗接種率下降連帶影響群體免疫力保護，無形中增加了疫情爆發的風險。

佛羅里達州一位內科醫師Pallavi Aneja提醒，根據麻疹病毒的傳播方式，我們推測病例將在未接種疫苗和抵抗力較弱的兒童族群中開始增加。

麻疹小百科：

據我國疾管署資料顯示，麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。

前驅症狀有：發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3至4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點，並會繼續發燒，並且再過24至48小時後典型的斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹第2天和四肢第3天，皮疹在3至4天的時間內會覆蓋全身，並持續4至7天，約5至10％的患者會因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

至於預防麻疹最有效的方式為注射疫苗，可以使95％以上的人產生主動免疫。根據我國常規預防接種時程：出生滿12個月及滿5歲至入國小前各接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。