深坑火災已降溫 估晚間6時清完廢棄物　民眾憂吸入戴奧辛 台北市環保局採檢送驗

新北深坑火災瀰漫惡臭，新北市府消防局長李清安今天(21日) 說，目前仍在處理殘火與清除廢棄物，現場已降溫，預估傍晚5時至6時清完廢棄物；另有47戶停電，截至下午2時僅剩7戶未復電。

新北市政府消防局昨(20日) 下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面某電子產品製造公司倉儲地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，其中擺放不少藍芽耳機等內含鋰電池的3C產品，現場黑煙直竄，200名消防員到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢，但地下室仍冒出黑煙，後續也出現鋰電池復燃的殘火。

李清安下午接受媒體聯訪時表示，今天派遣百名消防員與持續處理殘火，目前溫度已經下降，另也結合清潔隊陸續清除事業廢棄物，預估到傍晚5時、6時許能清除完畢。確切起火原因仍待調查釐清。

李清安說，深坑火災也導致周遭43戶停電，經台電公司積極處理，今天下午2時許已有36戶完成復電，其餘包括火場在內的7戶仍在搶修。

深坑工廠大火，連北市都聞到刺鼻異味。儘管新北市長侯友宜稱「沒有發現戴奧辛」，台北市環保局考量民眾疑慮，仍將採檢並送驗。

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台北市環保局長吳盛忠接受媒體聯訪表示，深坑火警後，環保局人員除主動聯繫新北，也一直監測空品測站數值，確認各項指標皆在標準範圍內，且以手持式監測儀到鄰近火源的16處地點，都沒有測到一氧化碳、硫化氫等危害性氣體。

吳盛忠說，就科學檢測結果來看，空氣品質符合標準，所以聞到臭味不代表空品不合格，但許多民眾仍擔心是否會吸入戴奧辛(Dioxin)，為讓民眾安心，將安排採檢並持續監測各區空氣品質。

中央社引述環保局表示，針對民眾有疑慮的戴奧辛及氟化氫，已緊急安排檢測單位前往木柵採樣，要採到足夠樣本需要半天到一天時間，之後將請實驗室加速排程，預計最快1週後報告會出爐。

根據衛福部及環境部資料，戴奧辛為有害空氣污染物，是塑膠等含氯物質在燃燒時產生的有毒物，在空氣中可以遠距離飄移，且會蓄積在生物體內，暴露其中不僅會造成肝功能及皮膚傷害，還可能危害人體神經系統健康，且有致癌性。

位於火場對面的東南科大目前還沒開學，但今天(21日) 上午11時宣布職員提前離校。附近的深坑國小與深坑國中沒有學生身體不適，都開空調關門窗上課。

新北市政府消防局昨(20日) 下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面某電子產品製造公司倉儲地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，其中擺放不少藍芽耳機等內含鋰電池的3C產品，現場黑煙直竄，200名消防員到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢，今天則持續處理鋰電池復燃的殘火。

東南科大表示，由於出現異味，今天上午11時宣布職員離校，學生則是下週一才開學。

深坑國小代理校長楊鎮嘉說，她昨天在學校待到晚間8時許，發現濃煙主要是往木柵方向飄，深坑反而沒什麼濃煙，但今天上午開始出現異味，因此校方立刻宣布啟動全校空調、關閉教室門窗，並暫停戶外課程與活動，讓孩子安心在室內上課。

楊鎮嘉說，學校口罩數量充足，只要孩子、家長或老師有需求就會發放；且今天全校上半天，孩子用餐完已離校，沒有孩子出現身體不適情形；接下來2天上課也會持續請孩子盡量待在室內、開空調上課。另外，如果學生家裡因為大火影響經濟狀況、需要協助者，可立即通報學校，校方將予以協助。

深坑國中校長李建英表示，她今天上午6時許在校門口有聞到一些異味，但開始上課後味道逐漸淡去，下午已沒什麼味道，目前校內教室窗戶都已關閉並開空調上課，暫時取消戶外課程與活動，沒有學生出現身體不適情形。

新北環保局說明，空污突發事故緊急應變程序時機是，空污導致10人以上送醫就診。工廠事故污染範圍涵蓋規模達30人以上之學校、醫療、社會福利機構或公眾活動區域，或污染程度嚴重影響空氣品質等。

環境部今稍早表示，目前火災現場均無明顯污染物讀值，但今天環境風場為東南風至偏南風、風速較低，鄰近地區還是可能聞到味道。

這次火警產生刺鼻異味，也引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。

環境部大氣環境司長張順欽接受媒體聯訪時表示，火災異味產生的原因，是否只有鋰電池，或是有其他成分，需進一步檢驗資料；氣味在機器量測、體感上會有不同，人的感受可能會比較敏感。

張順欽指出，昨晚新北市環保局以手持式儀器監測火災現場粒狀物濃度達50、60微克/立方公尺（μg/m³），粒狀物向上空飄、接著往下風處擴散，因此到新北市部分地區都會聞到味道。

至於是否符合空污法規範開罰，張順欽說，需要先釐清起火原因，再由地方環保局決定。

環境部表示，今天早上新北市環保局以手持式儀器監測火災現場均無明顯污染物讀值，另外審視鄰近空氣品質感測器數值已恢復正常，皆已小於10μg/m³，空氣品質已有改善。

環境部指出，今天環境風場為東南風至偏南風，且風速較低，鄰近地區仍可能聞到味道，請民眾不用過度擔心；環境部和地方環保局都將持續監測該區域空氣品質狀況。