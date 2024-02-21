Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/21 14:34
含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」。新竹市衛生局盤點查察轄內賣場、超市、雜貨店、超商等13家...

含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」。新竹市衛生局盤點查察轄內賣場、超市、雜貨店、超商等13家... (來源 中央社)

自年前爆發辣椒粉「蘇丹紅」食安事件後，「蝦味先香辣口味」餅乾日前也傳出中標。裕榮食品公司今（21）日發布聲明表示，即日起至3月31日，若消費者已購買有疑慮商品，可憑發票向通路商申請退換貨。

高雄市衛生局表示，於2月19日下午接獲雲林縣衛生局公文通知所轄濟生股份有限公司斗六廠出品辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1,737公斤，分別流入台北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤(佔總數量0.46%)，該8公斤流向裕榮食品股份有限公司。
雲林縣濟生公司斗六廠流向高雄市之不合格原料共8公斤，作為調味用製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品366,841包，共31,208.65公斤，已出廠365,491包，共31,127.65公斤，已責令業者通知下游緊急下架回收，截至2月21日上午11時計下架回收92,361包，共8441.79公斤。
消費者倘購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」之「蝦味先 香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

對此，裕榮食品公司發出聲明稿指出，公司製造商品對於原料廠商均嚴格把關，進貨來源皆有符合法規標準衛生檢驗報告文件，一切程序按照食品衛生相關法令要求，然因原料供應商疏失致生此事，對於消費者及社會大眾所產生不安及疑慮，致上萬分歉意。

接獲高雄市衛生局通知後，公司立即成立調查小組，並執行品管單位批料追溯及通路商下架回收作業，有問題的商品目前尚在進行回收作業中。若消費者已購買有疑慮商品，可憑發票向通路商申請退換貨。

聲明表示，對消費者所受損害，公司會負起相對責任，於即日起消費者可進行退換貨至3月31日。也強調這次受到影響的產品只有「蝦味先香辣口味」，其他產品可以安心享用。

裕榮食品表示，很遺憾此事件打擊社會大眾對食安信賴，公司在這次事件中也是受害者，會再加強對供應商及產地慎選，以維護食品安全責任。目前一切遵照衛生單位指示配行調查，將這起事件傷害降到最低。
蘇丹紅
工業色素
致癌疑慮
食安
蝦味先
餅乾

相關新聞

驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架
驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架
2024/02/20 19:46
噁爆 豆乾零食內竟有老鼠乾屍？！台中、台南衛生局調查中
噁爆 豆乾零食內竟有老鼠乾屍？！台中、台南衛生局調查中
2024/02/19 09:50
台糖瘦肉精羅生門案 食藥署21日邀專家釐清疑雲
台糖瘦肉精羅生門案 食藥署21日邀專家釐清疑雲
2024/02/17 11:55
瘦肉精羅生門 台糖7日發函台中食安處：請求協助檢測同批次梅花肉品
瘦肉精羅生門 台糖7日發函台中食安處：請求協助檢測同批次梅花肉品
2024/02/08 17:33
辣椒粉檢出工業色素「蘇丹紅」恐致癌 全台全聯下架1.1萬瓶
辣椒粉檢出工業色素「蘇丹紅」恐致癌 全台全聯下架1.1萬瓶
2024/02/08 16:00

更新時間 : 2024-02-21 14:52 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待
【更新】輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
鴻海50週年晚宴 郭台銘與蘋果高層將出席　陳文茜近日PO文感謝郭董幫助「重生」
鴻海50週年晚宴 郭台銘與蘋果高層將出席　陳文茜近日PO文感謝郭董幫助「重生」
高傳染力！台灣今年首例本土麻疹 新北36歲男曾到竹北藏壽司用餐
高傳染力！台灣今年首例本土麻疹 新北36歲男曾到竹北藏壽司用餐