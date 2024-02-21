蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨

自年前爆發辣椒粉「蘇丹紅」食安事件後，「蝦味先香辣口味」餅乾日前也傳出中標。裕榮食品公司今（21）日發布聲明表示，即日起至3月31日，若消費者已購買有疑慮商品，可憑發票向通路商申請退換貨。

高雄市衛生局表示，於2月19日下午接獲雲林縣衛生局公文通知所轄濟生股份有限公司斗六廠出品辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1,737公斤，分別流入台北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤(佔總數量0.46%)，該8公斤流向裕榮食品股份有限公司。

雲林縣濟生公司斗六廠流向高雄市之不合格原料共8公斤，作為調味用製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品366,841包，共31,208.65公斤，已出廠365,491包，共31,127.65公斤，已責令業者通知下游緊急下架回收，截至2月21日上午11時計下架回收92,361包，共8441.79公斤。

消費者倘購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」之「蝦味先 香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

對此，裕榮食品公司發出聲明稿指出，公司製造商品對於原料廠商均嚴格把關，進貨來源皆有符合法規標準衛生檢驗報告文件，一切程序按照食品衛生相關法令要求，然因原料供應商疏失致生此事，對於消費者及社會大眾所產生不安及疑慮，致上萬分歉意。

接獲高雄市衛生局通知後，公司立即成立調查小組，並執行品管單位批料追溯及通路商下架回收作業，有問題的商品目前尚在進行回收作業中。若消費者已購買有疑慮商品，可憑發票向通路商申請退換貨。

聲明表示，對消費者所受損害，公司會負起相對責任，於即日起消費者可進行退換貨至3月31日。也強調這次受到影響的產品只有「蝦味先香辣口味」，其他產品可以安心享用。

裕榮食品表示，很遺憾此事件打擊社會大眾對食安信賴，公司在這次事件中也是受害者，會再加強對供應商及產地慎選，以維護食品安全責任。目前一切遵照衛生單位指示配行調查，將這起事件傷害降到最低。