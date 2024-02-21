NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產

服飾品牌 NET 與基隆市政府為基隆東岸商場產權互槓，基隆市長謝國樑等人今（21）日召開記者會指出，NET租約期滿不肯搬遷早有先例，台北市府資產曾被霸占 5 年之久。NET 跟市府從未簽約卻不肯搬離，形同路人甲佔房東土地，而林右昌任內故意不登記產權引發爭議，卻又大肆抹黑轉移焦點。

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NET曾占台北市府土地建物 在基隆複製貼上？

基隆市府因強制以警力接管基隆東岸商場，被NET告上法庭，基隆地檢署已分「他字案」，將謝國樑、交通處長王圳宏等人列為被告偵辦。謝國樑今日在國民黨中央舉行記者會指出，跟基隆市府簽約的大日開發公司，有很多轉租的不正常作法，將提出更多事證對外說明。面對民進黨、林右昌的質疑與抹黑攻擊，他將堅決捍衛基隆市民 25 億資產。

國民黨副發言人呂謦煒指出，NET 在租約到期後不搬遷早有前例，在柯文哲任台北市長時期，占據西門町北市府地，租約到期卻拒搬，直到法院真的要強制執行，才心不甘情不願搬走。

律師簡榮宗表示，該根據相關文件，西門町的土地跟建物皆屬台北市政府，北市府租給「柯達百貨公司」，柯達百貨再轉租給NET，然而租約在 2011 年 12 月 31 日到期時，NET 卻不肯搬離，台北市府兩度申請強制執行，直到 2016 年 NET 才搬離該地。如今基隆東岸商場的情況出奇類似，基隆市府與「大日開發有限公司」簽約，沒跟基隆市府簽約的 NET 卻不願搬離。

至於 NET 主張基隆市府只有東岸商場一樓跟地下室的所有權，簡榮宗表示，基隆市府過去跟大日開發公司的合約截止日是2020年12月31日，期滿就要將所有權轉移回市府，但林右昌卻沒有去登記資產，才導致市府沒有二至四樓的產權。

NET主張應強制執行非強盜 律師：路人甲佔房東土地不適用

NET 主張市府應透過法律強制執行而非「強盜行徑」，對此簡榮宗則指出，與市府簽約的是大日開發公司，大日沒有不走，是沒有與市府簽約的 NET 不走，好比路人甲佔用了房東土地，大家就在法院說清楚。

謝國樑指出，如今所東岸商場產權有爭議，是林右昌任內刻意不登記產權在基隆市府名下造成的結果，建築師公會曾跟他討論，一般的慣例都是建、使照取得後，「1個月內」就要完成產權登記。

至於林右昌說微風廣場得標僅需付權利金1500萬，謝國樑重申，是基本權利金加上變動權利金的6675萬，實際收入比林右昌任內還高，林右昌公然說謊，罔顧事實。關於綠委抨擊市府耗資百萬請律師，謝國樑則反駁，若不編列預算，25 億的市民資產就要被民間企業奪走。