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古典樂迷注意！台灣「誠品室內樂節」力邀6大天團　解說音樂會報名秒殺

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/21 11:30
2024誠品室內樂節請到榮獲慕尼黑ARD大賽首獎的法國超新星「Arod弦樂四重奏」首度訪台。（圖／主辦單位）

2024誠品室內樂節請到榮獲慕尼黑ARD大賽首獎的法國超新星「Arod弦樂四重奏」首度訪台。（圖／主辦單位）

台灣古典樂盛事「2024誠品室內樂節」至今已吸引上萬名觀眾參與、平均售票率超過9成，今年6大古典樂天團將於4月20日起帶來演出，解說音樂會報名秒殺。

首度邀請到榮獲慕尼黑ARD大賽首獎的法國超新星「Arod弦樂四重奏」訪台，更獲選為BBC新生代藝術家及歐洲音樂廳協會ECHO的耀昇之星，充滿爆發力的音符能靈活呈現和聲變化。

首度擔綱誠品室內樂節開幕重任的「藝心弦樂四重奏」今年端出為期6年的全新「蕭士塔高維契弦樂四重奏計畫」，更邀請國際作曲名家林京美打造全新曲目，帶來充滿台灣土地情懷的世界首演；台灣首位奪得伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎的小提琴大師胡乃元也領銜Taiwan Connection新秀音樂家演繹室內樂必聽經典《死與少女》。

曾連續6年完成「二十世紀室內樂聖經」全本巴爾托克六首弦樂四重奏創舉的「Infinite首席四重奏」則挑戰為期5年的「貝多芬晚期弦樂四重奏計畫」，以純熟的技巧和極佳默契精湛演繹《第十五號四重奏》，詮釋傳奇樂聖貝多芬的生命軌跡。

音樂會推出多場系列免費講座，首場由資深古典音樂媒體人邢子青搭配藝心弦樂四重奏示範演出的古典入門解說音樂會《室內樂敲敲門》一推出便引發報名熱潮，短短幾天便全數額滿深受歡迎。

活動場次

4/20(六) 19:30《巨擘征途首部曲．蕭士塔高維契》

4/28(日) 14:30《首席．永恆貝多芬—璀璨曙曦》

5/11(六) 19:30《法式浪漫狂潮—Arod弦樂四重奏》

5/19(日) 14:30《雋永德奧》胡乃元＆TC室內樂

5/26(日) 14:30《炫彩重奏．爛漫蒙太奇》

6/01(六) 19:30《跨越．世紀迴想》
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