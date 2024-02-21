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實測輪椅族訂高鐵票更便利！兩個APP搞定無須打客服、出門取票

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2024/02/21 10:39
輪椅族透過「台灣高鐵」app 訂高鐵票方便升級（圖／台灣英文新聞後製）

輪椅族透過「台灣高鐵」app 訂高鐵票方便升級（圖／台灣英文新聞後製）

輪椅族過往訂高鐵票多有不便，經障礙者團體與立委洪申翰積極爭取，輪椅族訂高鐵票，不需再打電話給客服耗或出門前往超商訂、取票，可透過「台灣高鐵」及「T-Express 訂票」 2 個 app 完成。洪申翰也強調未來將追蹤高鐵整合 app 系統。

洪申翰今日上午於臉書指出，過去高鐵要訂購輪椅席，十分不便，很多障礙者常常要花費自己的電話費，或出門到超商去訂、取票。如今他與障礙者團體成功爭取，線上訂購輪椅席app大幅改善，輪椅族訂高鐵票，不需再打電話給客服，被轉接到頭昏腦脹。

​洪申翰表示，去（2023）年 8 月，高鐵公司開通輪椅席線上取票流程，但，最關鍵的「訂票」依然要致電客服。經他積極質詢、向交通部長要求，高鐵公司不斷優化、測試後，本週實測高鐵公司改善後的 app 系統，發現變得很方便。

​如今障礙者訂高鐵輪椅席需「訂票」及「付款、取票」兩步驟，並各自使用不同的APP。第一步「訂票」，下載白色的「台灣高鐵」app，首頁立即顯示訂購輪椅席。第二步「付款、取票」，下載橘色的「T-Express 訂票」app 輸入取票代碼。

根據台灣英文新聞實測，在「台灣高鐵」app 首頁右下方，可看到「輪椅座訂位」，點入後會進入高鐵智慧數位客服系統，點擊「線上申請（06:00-24:00)」後，輸入身分證字號手機號碼進行驗證。

通過驗證後，乘客可輸入起程站與到達站，選擇時間與車次，並勾選輪椅座位需求、票種以及搭乘人數，需求包括電動輪椅、可收折或無法收折輪椅、視障、明顯行動不便等，後將轉接數位客服專人訂位，確認是否自備輪椅等相關需求。

洪申翰表示，現在兩個不同的app，介面導流已經相對提高了許多辨識度，也歡迎障礙者、陪伴者試用看看後，提供建議。​​洪申翰也坦言，要切換兩個app有點麻煩，承諾將持續追蹤高鐵，完成app的整合。
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