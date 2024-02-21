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金廈海域爭端區域緊張攀升 美國重申台海和平穩定、敦促克制

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2024/02/21 10:03
白宮國家安全顧問蘇利文 20 日回應金廈海域情勢升溫一事，重申美方立場。（圖／路透社Kevin Lamarque）

白宮國家安全顧問蘇利文 20 日回應金廈海域情勢升溫一事，重申美方立場。（圖／路透社Kevin Lamarque）

金廈海域爭端升級，台海關係緊張持續攀升，美國國務院密切關注北京行動並呼籲克制，勿片面改變現狀，雙方應進行有意義對話，白宮國安顧問蘇利文強調，美國立場是維護台海和平穩定，反對任一方的破壞行動。

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本月 14 日中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）越界捕魚，遇台灣海巡後拒檢逃逸翻覆致 2 死。中方態度強硬，並宣布將在今廈海域加強常態化執法巡查。19 日下午台灣遊艇「初日號」載客出航遭中方登船盤檢達半小時，金廈海域緊張局勢升溫。

國防部長邱國正19日表示，針對中國海警強制登檢金廈遊輪，將由海巡署處理，為避免戰爭及升高衝突，國軍不會主動介入。路透社引述台灣資深安全官員指出，中國當局無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」。北京以快艇事件中有2名中國公民死亡為「藉口」，進一步對 5 月即將就職的總統當選人賴清德施壓。而此前，諾魯斷交取消M503航線飛行偏置都是中國的手法之一。

美國關注台海局勢，中央社報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）美東時間 20 日在一場呼籲國會盡快通過援外法案的電話簡報上，被問及此事，以及是否中國海警的行動適當時，不願具體評論。但他重申，美國的立場十分清楚，就是維持台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動，「這將是我們繼續大聲、明確傳達的訊息」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller） 同日在媒體簡報被問及此事時表示，正在密切關注北京行動，美方持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。數十年來，這一現狀維護台海與區域整體的和平穩定。

米勒也敦促，中國與台灣進行有意義的對話，以減少誤判風險。美國與區域和世界各地其他國家一致，台海與更廣泛的印太區域和平穩定具有長期利益，這影響全球安全與繁榮。
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更新時間 : 2024-02-21 14:51 GMT+08:00

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