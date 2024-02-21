朱德群大型回顧展威尼斯磅礡登場　倒序手法展出50件經典

重要華裔藝術家朱德群大型回顧展 《朦朧的銀河》將與第 60 屆威尼斯國際藝術雙年展同期舉行，將於 2024 年 4 月 20 日至 6 月 30 日在威尼斯聖喬治-馬焦雷島（Isola San Giorgio Maggiore）舉行，與聖馬可廣場隔大運河相望。

此次朱德群大型回顧展與喬治-奇尼基金會合作舉辦，由藝術史學家Matthie u Poirier擔任策展人，將展出約 50 幅作品，其中包括多幅之前從未展出的作品，以及從巴黎現代藝術博物館（Musée d'Art Moderne de Paris）借展的一幅大型作品，參觀者將領略朱德群從1955 年開始創作的一系列標誌性繪畫作品，彼時正值他永久定居巴黎，與西方前衛藝術為鄰。

本次展覽將挑戰經典的回顧展和白立方體布展， 以近期的大型作品開場， 倒序回到他最早的小型繪畫作品，展場訂於喬治-奇尼基金會的前 Piscina Gandini（游泳池）及其獨特的空間內進行，三維場景設計將與朱德群的繪畫星雲的不確定空間和場地的複雜體量 產生共鳴。

朱德群、吳冠中和趙無極被譽為中國現代主義藝術先驅的三劍客，他也是行動抽象（gestural abstract）史上的重要代表人物，其作品在漢斯哈同（H ans Hartung）、馬克羅斯科（Mark Rothko）和海倫弗蘭肯塔爾（Helen Frankenthaler）間建立聯繫。

以上圖片由朱德群基金會提供