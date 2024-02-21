【更新】新北深坑大火雙北惡臭瀰漫 金寶宣布員工居家上班　侯友宜蔣萬安分頭視察

更新時間: 2024-02-21 14:03

侯友宜: 目前沒有發現戴奧辛

仍持續監測空氣品質

新北深坑一家電器公司20日發生火警，濃烈刺鼻臭味讓民眾感到難受，民眾甚至灌爆新北市長侯友宜臉書。侯友宜今天(21日)前往現場勘察，表示目前沒有發現戴奧辛，仍持續監測空氣品質。

侯友宜今上午至深坑了解最新進度並接受媒體聯訪，他表示，市民最關心的空氣品質，經過環保局的監測，到目前為止並沒有發現戴奧辛，但仍持續密切關注。他也責成衛生單位，若民眾有任何身體不適，都可以至衛生所就醫。

至於刺鼻臭味使市民感到難受，市民灌爆臉書，侯友宜說，在第一時間就責成環保局、消防局、教育局成立應變中心，密切關注火災狀況，市府教育局也跟周遭學校保持密切聯絡，目前學校皆正常上課。

中央社引述新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，目前1樓及地下1樓火勢已撲滅，但2樓及3樓堆放許多3C電子產品，如藍牙耳機、行車記錄器、燈具及鋰電池。當務之急就是使用重機具將堆放於樓上的產品移出，才可以徹底灑水降溫及撲滅殘火。

新北市環保局表示，目前火勢已受到控制，空氣品質改善中，但因擴散條件不佳，提醒周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

更新時間: 2024-02-21 12:10

新北市深坑區一間工廠20日下午發生大火，雖已撲滅但當地仍瀰漫刺鼻異味，金寶考量辦公室位於深坑且空氣品質不佳，為確保員工健康，21日稍早宣布員工居家上班。

新北市府教育局今天(21日) 說，掌握下風區的學校空氣品質，如有戶外體育課等，適度調整在室內上課；必要時主動提供並請師生佩戴口罩。

新北市政府消防局20日下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分撲滅火勢。

新北深坑大火引發刺鼻異味擴散至雙北，新北環保局表示，會持續在火警現場監測空氣品質，21日上午7時許多功能氣體偵測儀，偵測數值皆為零。（新北環保局提供）中央社

金寶辦公室也位於深坑，對此，公司今天(21日) 表示，火災位置是附近141巷的工廠，與金寶尚有一些距離，但考量空氣品質不佳，空氣中仍瀰漫電信產品燒毀後的氣體，為確保員工健康，已宣布先讓員工居家上班。

新北深坑某連棟式倉儲火警的刺鼻異味擴散至雙北，消防局已接獲數通報案電話。據調查，此處放置藍牙耳機等電子產品與鋰電池，由於鋰電池復燃導致滅火困難，消防員持續布水線降溫。

新北深坑大火引發刺鼻異味擴散至雙北，民眾強烈抱怨稱，住在北市六張犁，空氣臭到睡不著，連呼吸都困難。市府今天(21日) 表示，持續殘火處理，監測空氣品質，鄰近2所學校正常上課。

新北市深坑區北深路3段141巷內，東南科大對面的建物地下室20日發生火警，濃煙密佈、飄出惡臭；異味引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。

中央社報導，網友在社群網站臉書指出，聞到濃烈塑膠味、吸到頭痛，在辦公大樓內也能聞到刺鼻臭味，相當難受。市民也在環保局臉書貼文表示，連新北市三重區、台北市信義區都聞得到臭味。

抱怨民眾在市長侯友宜的臉書表達不滿指稱，台北市被新北深坑大火飄來的異味，搞到空氣品質這麼差可能還有毒，侯友宜是否隔天看報紙才會知道；市長有公務車可搭，市民都是冒著生命危險通勤。

民進黨新北市議員陳乃瑜說，感謝消防救災人員辛苦，但民眾還是非常擔心現場嗆鼻塑膠味，會不會有危害。

因仍在殘火處理，市民至凌晨仍抱怨，深坑大火連三重區都聞得到，侯友宜完全沒有呼籲與安全指示，到底要睡到什麼時候；為何空汙這麼嚴重，不直接宣布停班停課，要讓市民暴露在危險中。

對此，教育局長張明文今天在市政會議中表示，上午與鄰近的深坑國小、深坑國中確認，因風向關係，學校教學正常，不受影響，必要時會提醒學生戴口罩。

消防局長李清安在會中表示，火警現場因堆放電話機、藍牙等通訊設施，數量與範圍很大。火警後疏散民眾與撲救火勢，並通知環保局監測空氣品質。火勢漏夜處理至今天清晨，溫度降低後，加派人車殘火處理。

環保局長程大維說，空氣品質監測人員昨(20日) 下午近4時到達現場，晚間6時，下風處的新店地區監測到粒狀汙染物升高，經大氣分析，來源應是深坑火災現場。

環保局直到深夜才在臉書呼籲民眾採取保護措施，民眾抱怨反應慢半拍。程大維說，今天(21日) 上午監測空氣品質已恢復正常，呼籲民眾減少外出，緊閉門窗、外出戴上口罩。

市長侯友宜聽取報告後表示，他昨天獲消防局通報後，指示全力滅火，至今天清晨持續殘火處理。市民抱怨空氣品質不佳，對惡臭非常有感。有時，空氣監測數值正常，但民眾感受不同。會議後，他到現場瞭解救災狀況。

新北深坑倉庫大火，連北市文山、大安區都聞到刺鼻異味。台北市長蔣萬安臉書遭市民湧入反映後，今天(21日) 臨時更改行程，前往木柵國小視察。

深坑火警導致異味瀰漫雙北地區，台北市長蔣萬安（左）21日上午前往文山區木柵國小視察學童上課情形，關心學童的學習環境。中央社

深坑連棟式倉儲20日下午發生大火，隨著濃煙飄散，刺鼻異味逐漸擴散至雙北，鄰近文山區首當其衝，接著大安、中山、松山及萬華區都有人聞到惡臭，民眾紛紛湧入蔣萬安臉書反映，質疑市府對市民健康置之不理。

蔣萬安今天(21日) 清晨6時許在臉書發文，稱他懷疑是深坑火災飄散的濃煙，使台北市部份地區空氣中有異味，但環保局派員用手持式監測儀監測，各污染物數值都符合標準，市府將持續關注空氣品質狀況。

蔣萬安感謝即時反映問題的市民及民代，並呼籲若仍有異味影響，請暫時關閉門窗、打開空調，外出也戴口罩避免不適，「受影響的市民，你們辛苦了」。

北市府上午8時許緊急通知媒體，蔣萬安取消出席內科千人捐血啟動儀式，改前往木柵國小視察空污情形。他到校後進入教室內，關心學童是否聞到異味，並提醒學生先戴上口罩、盡量減少外出，儘管味道淡了一些，仍不要掉以輕心。

台北市教育局說明，已針對此事件訂定5大措施，包含受影響學校的學生戴上口罩、戶外課程改至室內進行、各班級教室可以關窗開空調、在全校及家長LINE群組提醒，並請導師加強宣導。

對於市民質疑市府沒有在第一時間對外說明，蔣萬安視察後受訪回應，確實可以做得更好，環保局接下來會檢討通報機制、緊急應變作為，不可怠慢拖延，並全面檢視空品檢測項目、標準及方法，以符合民眾需求。

陪同視察的文山區博嘉里長吳坤輝表示，從火警發生到今天凌晨，市府一直都沒有任何消息，而街道在路燈照映下是灰濛濛一片，市民非常慌張，希望市府以後要即時對外說明，接下來也要盡快釐清濃煙成分、是否有毒性及火災狀況等。

社民黨台北市議員苗博雅凌晨在臉書發文說，她從昨天傍晚就不斷提醒、要求市府監測空品，市府卻遲遲沒有發布任何官方說明，連最基本的災情分析、監測結果都沒有彙整，應變速度非常不理想，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」

民進黨台北市議員簡舒培也在臉書發文表示，許多市民一整晚忍受惡臭、擔憂影響受健康，蔣萬安卻拖到今天上午才在臉書說明，這種應變方式及速度完全不及格，顯示蔣市府對於意外發生是「不知不覺」，請市府相關單位上緊發條。

民眾黨台北市議員張志豪在臉書發文說，他在昨天下午火警發生後，已要求環保單位監控空品、消防局注意火災狀況，建議民眾盡量待在室內並開啟空調，若須外出者也戴上口罩。

國民黨台北市議員耿葳在臉書發文，指深坑大火造成文山、大安區的空氣充斥濃濃塑膠味，讓人很不舒服，她的手機也顯示pm2.5（空氣中懸浮粒子）數值一度超標，提醒市民出門要戴口罩防護，若身體不舒服盡快就醫。

首次發稿: 2024-02-21 10:08

新北環保局籲下風處緊閉門窗

避免於戶外長時間逗留

新北市環保局今天(21日) 表示，監測深坑區20日火警所產生濃煙，因擴散條件不佳，下風處深坑區、新店區及中永和區的民眾，請暫時緊閉居家門窗，外出戴口罩，避免於戶外長時間逗留。

深坑區某間電器通訊製造業公司20日發生火警，環保局發布信息表示，今早7時監測火災現場，鄰近空氣品質感測器數值已恢復正常。但因風速小，盆地擴散條件不佳，請民眾外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

新北深坑某連棟式倉儲火警的刺鼻異味擴散至雙北，消防局已接獲數通報案電話。據調查，此處放置藍牙耳機等電子產品與鋰電池，由於鋰電池復燃導致滅火困難，消防員持續布水線降溫。

新北市政府消防局昨(20日) 下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。

但直至昨天深夜，地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，火警產生異味也引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。有網友在社群網站臉書指聞到濃烈塑膠味、吸到頭痛，在辦公大樓內也能聞到刺鼻臭味，相當難受。

(取自臉書)

中央社21日報導，火警地點是某間電器通訊製造業公司。新北消防局初步調查，此處地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池。由於起火處位在連通的地下室，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，初步評估燃燒面積約1000平方公尺。

報導引述新北消防局表示，儘管初步撲滅火勢，但鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火相當困難，因此截至21日凌晨1時許仍採取防守方式，持續布水線降溫，並先以重機具開挖燃燒嚴重的1樓，再嘗試往2樓搶救。

新北市政府環保局表示，已於昨晚6時至現場監測空氣品質，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），且濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶，建議受影響民眾暫時關閉門窗、外出戴口罩，避免長時間在戶外逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。

新北深坑20日發生火災，燃燒的紙張與塑膠雜物產生異味，影響北市文山區；新北環保局20日表示，雖已滅火仍有惡臭濃煙，建議民眾關窗、不出門，釐清原因中。

社民黨台北市議員苗博雅20日晚在臉書發文表示，請文山區市民注意，因為新北市深坑區北深路三段一帶於20日下午發生火警，並產生大量濃煙，且文山區各處疑受影響，自傍晚起空氣有就嚴重異味，稍早已聯繫台北市環保局到文山區各處進行空氣品質監測，以釐清狀況，保護市民健康。

許多民眾也在發文底下留言，紛紛表示「仙岩路從晚間7時許迄今都是讓人頭暈的臭味」「景興國小這邊，晚間8時15分空氣整個非常糟糕，在家裡都覺得呼吸會頭暈」「晚間8時40分的辛亥站，味道非常濃，燒塑膠的味道」，留言數超過50則，幾乎都是反映空氣異味狀況。

北市環保局則說，離火災地最近的是木柵空品站，數值都算正常，其他行政區的空品也持續偵測中，正在跟新北確認狀況。

新北市政府消防局20日表示，深坑區北深路三段、東南科大對面工廠的地下室倉庫下午2時許發生火警。經調查，這處地下室堆放紙箱、紙張、塑膠製品等雜物，火勢延燒到1樓，火勢已於晚間6時31分撲滅，但直至晚間9時許地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，消防員正持續排煙，起火原因待調查。

新北環保局說，將持續關注周遭空氣品質，並即時通報應變作為；至於是否涉違法部分，目前尚待釐清起火原因，如有涉及空氣污染防制法將依法告發處分。