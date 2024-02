劍指中國　澳洲組建二戰以來最大海軍　

隨著中國在太平洋軍事動作不斷,澳洲 20 日宣布,將斥資 111 億澳幣(新台幣 2,291 億元)於十年內擴增海軍軍力,規模是二戰以來之最,以因應區域緊張情勢。

金融時報報導,擴建後的海軍將擁有 26 艘戰艦,包括 11 艘新護衛艦與 6 艘具有長程飛彈攻擊能力的大型船艦。澳洲政府坦言,目前海軍艦隊年久失修,新計畫旨在強化火藥庫,布建能「射擊並速離」(shoot and scoot)的海上戰力。

去年 4 月,澳洲「國防戰略檢討」(Defense Strategic Review)報告即點出中國武嚇力道有增無減,促政府全面整頓軍備,加強長程精準打擊能力。此際的海軍改革,正是澳洲新防務戰略的實踐。在美英澳 AUKUS 結盟的架構下,美國與英國也正協助澳洲打造一支核動力潛艦艦隊。

澳洲智庫洛伊研究所(Lowy Institute)國際安全計畫主任羅格芬(Sam Roggeveen)表示,新添 6 艘大型載人水面艦艇之舉,反映了近來國際衝突中學到的教訓。俄烏戰爭、葉門反叛軍青年運動胡塞組織(Houthi)在紅海為虐等事件,凸顯飛彈能力對海上生存的重要性。

不過,羅格芬認為,中國已有能擊沉水面艦艇的大量武器,澳洲的整軍經武恐不會對中國造成太大威脅。「若以為這就能將軍事平衡向澳洲一方傾斜,那可就錯了。」

The recommendations of the Independent Analysis of the surface combatant fleet announced today provides the blueprint for a larger and more lethal surface combatant fleet for the #AusNavy.



Hear from the Chief of Navy, Vice Admiral Mark Hammond, AO pic.twitter.com/CWdg10pIxh