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劍指中國　澳洲組建二戰以來最大海軍　

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/21 09:37
澳洲與美國海軍艦隊共同航經南海。（圖／澳洲皇家海軍X）

澳洲與美國海軍艦隊共同航經南海。（圖／澳洲皇家海軍X）

隨著中國在太平洋軍事動作不斷，澳洲 20 日宣布，將斥資 111 億澳幣（新台幣 2,291 億元）於十年內擴增海軍軍力，規模是二戰以來之最，以因應區域緊張情勢。

金融時報報導，擴建後的海軍將擁有 26 艘戰艦，包括 11 艘新護衛艦與 6 艘具有長程飛彈攻擊能力的大型船艦。澳洲政府坦言，目前海軍艦隊年久失修，新計畫旨在強化火藥庫，布建能「射擊並速離」（shoot and scoot）的海上戰力。

去年 4 月，澳洲「國防戰略檢討」（Defense Strategic Review）報告即點出中國武嚇力道有增無減，促政府全面整頓軍備，加強長程精準打擊能力。此際的海軍改革，正是澳洲新防務戰略的實踐。在美英澳 AUKUS 結盟的架構下，美國與英國也正協助澳洲打造一支核動力潛艦艦隊。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅格芬（Sam Roggeveen）表示，新添 6 艘大型載人水面艦艇之舉，反映了近來國際衝突中學到的教訓。俄烏戰爭、葉門反叛軍青年運動胡塞組織（Houthi）在紅海為虐等事件，凸顯飛彈能力對海上生存的重要性。

不過，羅格芬認為，中國已有能擊沉水面艦艇的大量武器，澳洲的整軍經武恐不會對中國造成太大威脅。「若以為這就能將軍事平衡向澳洲一方傾斜，那可就錯了。」
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