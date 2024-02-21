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520後是否留任？唐鳳：去留由長官決定　陳建仁: 盼數位部繼續精進施政 讓人民有感

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/21 09:25
行政院長陳建仁（左2）20日赴立法院院會進行施政報告，並與數位部長唐鳳（右2）等人一同備質詢，中午休息時兩人握手致意。中央社

行政院長陳建仁（左2）20日赴立法院院會進行施政報告，並與數位部長唐鳳（右2）等人一同備質詢，中午休息時兩人握手致意。中央社

媒體報導美日有意協助台灣外交突破，數位部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議。唐鳳20日表示，沒有自我矮化的問題，這兩天各界的批評指教她都有看到，對520後是否續任，唐鳳則說，她的去留由長官決定。

自由時報報導，去年(2023年) 10月在日本京都舉辦的聯合國網際網路治理論壇（IGF），美日兩國在構思這場聯合國相關會議時，希望可協助台灣外交突破，但唐鳳出席身分竟自貶為資安院董事長而非部長。

立法院20日邀請行政院長陳建仁率領行政團隊進行施政報告並備質詢。對於自我矮化等相關爭議，唐鳳在列席前受訪表示，沒有自我矮化的問題，這是美國邀請台灣參加活動，她親自去京都也出席雙邊會談，只是當場接獲一些資訊，若實體進場可能會有衝突，才改用線上方式參與。

中央社引述唐鳳指出，這兩天各界對她的批評指教都看到了，她向來是有則改之、無則加勉，從不會用派系角度解讀。

至於520後是否會續任，唐鳳表示，內閣現在是看守凍結期間，她的去留由長官決定。

媒體抨擊數位發展部打擊假訊息不力，行政院長陳建仁20日受訪表示，政府會繼續加強打詐工作，希望數位發展部繼續精進相關施政，讓人民有感。

立法院新會期昨(20日) 開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於媒體抨擊數位部打擊假訊息不力，數位部長唐鳳走人是否為朝野共識等議題，作相關回應。

陳建仁說，數位部成立1年6個月以來，在資通安全及數位產業發展上都有相當不錯進展，而各部會在數位發展上都有相關，如何使跨部會有更好的協調很重要。

陳建仁表示，數位科技不斷發達，大家對數位部的要求也越來越高，如何透過跨部會，使各部會跟數位部一起努力把數位工作做好，是大家深切期盼的事情。

陳建仁說，台灣跟友好國家一起進行資通相關安全演練及資通人才的培訓，政府會持續加強，使得與理念相同國家在數位科技、數位資通安全上有更好的協調。

陳建仁指出，會依照個人資料保護法跟資通安全管理法等繼續加強，落實打詐工作；數位部、內政部、國家通訊傳播委員會等在打詐方面扮演重要角色，希望數位部繼續精進相關施政，讓人民有感。
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