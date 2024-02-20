賴清德外文書單揭曉！副總統逛台北國際書展　一口氣購入60本書

2024台北國際書展今(20)日於台北世貿一館盛大展開，副總統賴清德出席參加，先後至各大出版社攤位參觀，首站由荷蘭譚敬南代表、馬泰森副司長等貴賓進行導覽，荷蘭代表致贈琴酒、書籍《福爾摩沙之王》、《ATTITUDES》與賴清德，賴也以文化部選書回贈。

賴清德第二站來到聯經出版社展區，聯經出版社推薦賴精選書籍包括，由前文化部長鄭麗君翻譯的《小王子》、安德魯羅伯茨《邱吉爾：與命運同行》、台灣新銳作家王仁劭《而獨角獸倒立在歧路》、《霧峰林家三部曲:興起、中挫與重振》、《看的見的台灣史:空間、時間與人間》。

緊接著，賴清德前往台灣原創桌遊的開發「迷走工作坊」攤位、大塊文化展區、時報出版董事長趙政岷親自迎接，之後於前衛出版、今周刊出版攤位購買《幻影號的奇航》、《咱來讀讀》、《全島總罷工：殖民地台灣工運史》、《慢船向西：日本時代台灣人醫師在中國》、《社會事-權勢者的勝利手冊：台灣地方政治史的 50 個關鍵字》、《藏書之家：我與我爸， 有時還有我媽》、《福爾摩沙之王：國姓爺與荷蘭東印度公司的台江爭霸》等書。

賴清德共一口氣買了61本書，其中四本外文書包含台灣作家陳思宏《鬼地方》（GHOST TOWN）英文版，其曾被《紐約時報》選為2022年秋季書單、作家葉石濤的《台灣文學史綱》英文版（A History of Taiwan Literature）、Xlibris Corporation出版的《Attitudes》及《Unseen Lithuania》 描繪立陶宛美景。