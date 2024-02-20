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驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 19:46
「蝦味先香辣口味」餅乾遭驗出含有致癌物已於各大通路下架。（圖／高雄市衛生局提供）

「蝦味先香辣口味」餅乾遭驗出含有致癌物已於各大通路下架。（圖／高雄市衛生局提供）

綜合中央社ETtoday報導，高雄市衛生局於2月19日接獲雲林縣衛生局通知，雲林濟生股份有限公司斗六廠出品的辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，共計流入19家業者，其中8公斤流入高雄市裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾。

蘇丹紅是一種工業用色素，具有致癌性，禁止用於食品中。

裕榮食品公司表示，公司在1月23日收到瑪爾氏國際貿易有限公司的出貨通知，並於1月24日至2月2日期間，使用該批不合格辣椒粉生產「蝦味先香辣口味」餅乾，共計逾3萬公斤。

衛生局已責令裕榮食品公司通知下游通路商下架，全台各大通路包括全聯、家樂福、愛買、超商Ok mart等皆已全面下架。

家樂福針對查驗「蝦味先商品」疑慮4款口味商品， 「蝦味先-香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包」日前已預防性下架。

愛買表示，目前查驗 「蝦味先-香辣口味、蝦味先綜合包、裕榮蝦味先香辣超派包綜合包」共3款疑慮商品已下架，持發票與實品可於3月15日前到店退貨。

裕榮食品公司表示，消費者只要持發票或有問題產品，至銷售地點皆可退費。

過期原料加工蝦味先 裕榮董座洪宗喜判2年罰金3000萬

衛生局呼籲，消費者如有購買有效日期為2024年9月8日至2024年10月2日的「蝦味先香辣口味」，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

衛生局已要求裕榮食品公司提供下游通路商名單，並將持續追查是否有其他業者使用該批不合格辣椒粉。
高雄市衛生局
蝦味先
食安
健康
致癌物

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更新時間 : 2024-02-20 22:46 GMT+08:00

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