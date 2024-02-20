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普丁贈金正恩俄國製高級車　南韓譴責違反聯合國安理會制裁

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 18:36
俄羅斯製高級轎車品牌Aurus（圖／路透社Maksim Konstantinov）

俄羅斯製高級轎車品牌Aurus（圖／路透社Maksim Konstantinov）

俄羅斯總統普丁向北韓領導人金正恩贈送了一台俄羅斯高級汽車品牌「Aurus」禮車，金與正對此轉達謝意，南韓則譴責俄羅斯違反聯合國安理會制裁。

北韓官媒朝中社報導，俄羅斯18日向勞動黨秘書朴正天和勞動黨副部長金與正送上了這份禮物，金與正表示，這禮物展現出兩國首腦之間的特別情誼，也是最好的禮物，代替金正恩鄭重地向俄羅斯表達對普丁的感謝。

韓聯社指出，金正恩去年訪問俄羅斯時，普丁向金正恩介紹被稱為「俄羅斯版勞斯萊斯」的高級轎車「Aurus」，並一起坐在後座。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，俄國向金正恩贈送的汽車正是Aurus。

Aurus為俄羅斯高級的汽車品牌，被用為接待外國首腦的禮賓車，普丁在總統就職典禮上也是乘坐Aurus。根據型號的不同，Aurus在當地售價約在4千萬～8千萬盧布（約新台幣1361萬～2722萬元）。

不過，向金正恩贈送汽車，可能違反了聯合國安理會對北韓的制裁。根據2017年12月安理會通過的決議，禁止向北韓供應、銷售、轉移奢侈品。

南韓統一部對此表達譴責，稱俄羅斯態度「目中無人」，敦促俄羅斯身為安理會常任理事國，應擔起責任，停止破壞國際規則的行為。

報導指出，可看出北韓當局試圖向居民傳達，普丁將汽車贈送給金正恩是為展示去年兩國首腦會談後，變得更加密切的關係。

雖然這可能是俄羅斯因北韓提供用於烏俄戰爭的武器，為了表達感謝而贈送的禮物，但有人認為，也有可能是因俄羅斯未提供北韓所需的尖端技術，因此贈送汽車來平息金正恩的不滿。
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