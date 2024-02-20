「緊急應變隊」計畫引學生上戰場擔憂 消防署：學校訓練以教職員為主

今（20）日傳出行政院有意規劃民間自主「緊急應變隊」，有媒體報導質疑定義不清，且納入學校的方式，也引發家長憂心孩子是否要被推上戰場。對此，消防署澄清，學校培訓對象是以教職員工為主，並非學生。

消防署表示，建置民間自主緊急應變隊的目的是強化民眾「自救」與「互助」能力，在災害發生，政府救難人員尚未抵達前，把握黃金搶救時間，由緊急應變隊就近對周遭民眾進行初步救援，以拯救更多生命及減少財產損失。

鑒於全球地震、強颱等複合性災害與日俱增，一旦發生大規模災害，政府救災人力有限，且可能受限於災後交通受阻，無法於第一時間趕赴各個災點救援，因此積極培訓社區協助緊急災害救援能力，此一做法也是取經美國。

消防署指出，行政院規劃在 2024 年至 2029 年間，組織台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）加以培訓。T-CERT 的建置是透過政府來協助各團體建立防救災能力，在災時政府救難人員尚未抵達前，及時發揮自救與互助的應變能力。推動對象以重要設施、民間企業、醫療院所、學校、民防分團與村里社區為目標。

消防署重申，今年培育對象以國家重要設施和企業為主，以消防法防火管理及保安監督制度的員工自衛消防編組為基礎強化訓練。培訓內容以基本的防救災能力為主，包括：消防安全、基礎救護實務、輕型救援及災害與創傷心理撫慰等。如未來 T-CERT 推廣至各級學校，培訓對象也是以教育單位的教職員工為主，並非以學生為培訓對象。