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【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 17:29
現任基隆市長謝國樑（左）與前任市長林右昌（右）為基隆東岸商場爭議隔空交火。（圖／台灣英文新聞製）

現任基隆市長謝國樑（左）與前任市長林右昌（右）為基隆東岸商場爭議隔空交火。（圖／台灣英文新聞製）

NET主張有基隆東岸商場產權爭議持續延燒。林右昌 19 日打破沉默批謝國樑賤價委商又黑箱，簽30年長約還將固定權利金壓至 1500 萬，但以「無登記產權的急迫性」說法迴避產權歸屬。謝國樑今（20）日怒控抹黑，稱未來每年向廠商收取的租金達6775萬元。兩人數度隔空交火。

相關閱讀：NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權

神隱多時 林右昌反咬謝國樑黑箱、避談產權歸屬

面對謝國樑、藍營砲火隆隆要求出面，林右昌 19 日於臉書回應，主要集中於謝國樑將東岸商場賤價委商、過程黑箱手段粗暴，強調任內產權登記無迫切性，抨擊謝市府簽下30年合約以及權利金從 5050 萬降為 1500 萬元。

關於外界關注的NET是否具「產權」之爭議，林右昌並無正面回應產權歸屬，而是主張，東岸促參案在其任內獲得財政部促參金擘獎的優良獎，績優廠商優先續約，「沒有產權登記的迫切性，」強調是謝市府今年重新招標所致，更稱若早決定不跟原廠商續約，就該提早處理產權問題，反控謝國樑「轉移爭議焦點」。

林右昌還指出，自己任內規劃的合約是訂5年，如果經營績效優良，可以有3年+2年兩次優先議約權，也讓每一任市長都可對廠商重新評鑑。

林右昌指出，廠商無論賺賠每年固定給市府新台幣5050萬元，並引述媒體說法批評謝國樑將權利金縮水為1500萬元、賤價委商。民進黨政策會執行長王義川也在媒體上表示，謝國樑大砍廠商權利金，圖利微風。

謝國樑二度記者會反抹黑 強調年租6775萬元

謝國樑今（20）日召開記者會反駁林右倉、王義川抹黑，出示證明強調未來每年向廠商收取的至少5000萬元的現金租金，包含每年1500萬的固定權利金、2200萬元的變動權利金、1155萬元的土地租金及媒體通路回饋金1920萬元，總額高達6775萬元，更放話若僅收1500萬他就寫遺書去切腹，要林右昌兄妹不要如「中央廚房」餵食假訊息，胡亂指控。

林右昌隔空再駁，稱謝國樑情緒「有點歇斯底里」，要謝國樑說明為何把市府公開資訊隱匿、固定權利金只有1500萬，以及為何簽下30年招標期限。
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