新北市美感頻道　歡迎親子來上校園那藝課!

新北市美感教育頻道日前推出「校園那藝課」 全新系列影片，包含「山中維也納-牡丹小學」、「 辭修野餐日Picnic Day」、「思賢手印牆強滾」等影片，陸續將推出「 青山偶們一起來跳舞」、「土城校園聲音地景」等影片， 透過藝課特派員走訪新北市學校，探訪校園內的美感教育課程， 打造豐富多彩的校園美感氛圍，歡迎大家一起來上不一樣的「藝課」 。

首集「山中維也納—牡丹國小」，藝課特派員化身樂手， 前往牡丹國小加入政光3號熱門音樂社團，與同學互動學習爵士鼓， 另外校園內也將STEAM與音樂課結合， 將編寫好程式的Micro:bit與小提琴結合， 讓樂章與色光產生互動， 位處於山林間的牡丹國小除了能聽到蟲鳴鳥叫聲外， 更有著優美的音樂聲，讓孩子從音樂探索中找到自我，展現自信。

第二集「辭修野餐日Picnic Day」中，藝課特派員走訪辭修中學， 學校在豐富多元的生態環境中發展出的辭修野餐日特色課程， 一起完成野餐的茶藝、花藝、餐點、擺飾， 最後將品嚐過後的五感感受與視覺做結合， 讓孩子可以在輕鬆的課程中享受生活美學。

而「思賢手印牆強滾」，藝課特派員前進思賢國小，參加「2024 wishes心願手印強強滾」集體創作，全校三到六年級的學生， 運用不同的媒材與技法進行心願創意手的設計，用藝術與語文結合， 創造出獨屬每個孩子的手印繪， 結合校園活動增加參與感與美感實踐， 讓孩子對校園空間產生美好回憶與認同感。 有家長看完影片特地留言說：二個女兒的願望手印都在這面牆裡， 這樣的課程充滿童趣童心，孩子好幸福~

新北市美感教育頻道自2022年3月正式於Youtube開播， 迄今已推出超過30支精彩影片，在新北市教育局Youtube、 新北學Bar臉書粉絲團、新北市美感教育頻道上線播出， 目前已超過26萬人次閱覽。頻道推出「跟著美感去旅行」， 邀請網紅與主持人逗趣帶領大家認識新北景觀及學校之美外， 也製播「雙語藝術FOLLOW ME」引領孩子輕鬆學習與藝術相關的英語，近期全新推出「 校園那藝課」，帶領大家認識各校精彩創意的藝術課程。

教育局表示，新北市2021年成立美感跨域共學基地，結合美感、 雙語及科技推動跨領域課程， 並設置美感影音中心製作美感教育頻道， 歡迎家長帶孩子上Youtube（可查詢：新北市教育局、 跟著美感去旅行）新北學Bar臉書粉絲團觀看， 一起悠遊美感世界。

牡丹國小政光3號熱門音樂社團，同學學習爵士鼓. (圖/新北市教育局)

辭修中學-辭修野餐日Picnic Day. (圖/新北市教育局)