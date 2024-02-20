2024挑戰七年新高　中華電信打造兆元市值科技集團

中華電信今（20）日舉辦新春媒體餐敘， 由董事長郭水義及總經理林昭陽率領公司高階經營團隊向媒體朋友拜 年，於會中向與會媒體分享去年的經營成果， 並揭示今年的營運亮點。

郭董事長表示，公司持續進行永續及數位雙軸轉型，去年（ 2023）在全體同仁的努力下，交出每股盈餘4. 76元的亮麗成績，創六年新高。去年12月， 中華電信蟬聯入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）世界成分股， 並在全球電信業受評公司中名列第一。 中華電信並續獲標準普爾長期信用評等“AA”， 為全球電信業第一，也是唯一。同時，中華電信連續三年獲The Asset（財資）ESG最高榮譽Jade Award，為全台唯一。

永續發展國際標竿

郭董事長指出，展望未來，中華電信將呼應政府能源轉型政策， 並搭配公司短中長期目標，2024年起分批進行企業購電協議（ CPPA）簽署，因電信業非屬再生能源重度用電大戶， 採購數量對供給市場影響極為有限；同時， 公司將推動EV100載具電動化轉型， 2030年達成車輛全面電動化；也基於2030年達成「 生物多樣性淨正向影響」（NPI）和「無淨毀林」（NND） 的承諾，公司將積極推動「其他有效地區保育措施」（OECM）/ 「自然相關財務揭露」（TNFD）報告等措施。此外， 中華電信集結集團力量，致力推動淨零減碳， 郭董事長宣布攜手將來銀行提供獎勵， 邀請客戶訂閱無紙化帳單並使用將來銀行帳戶自動扣繳， 以減少碳足跡，共同為愛護環境貢獻心力。

在社會面，員工為公司最重要的資產，將實施五大福利措施，並擴大推動友善職場及同仁返鄉服務。在公司治理方面， 中華電信已制定高階薪酬索回政策（Clawback Policy）， 是全台灣少數以此政策確保高階主管之決策與投資人長期利益結合之 企業。為進一步深化公司永續發展， 2024年將擴大高階變動薪酬與ESG績效之連動， 連動比例將由15%提升至25%，考核對象也將擴大。同時， 有鑑於公司治理在薪酬資訊揭露及反賄賂的國際發展及趨勢， 公司積極響應國際最佳實踐，董事個別薪酬將在今年年報中揭露， 並精進反賄賂管理，取得ISO 37001認證。

數位生態協創領導

郭董事長強調，中華電信布局優質創新內容，正籌組文創投資基金， 協助建構我國文化黑潮生態系；同時，中華電信力挺中華隊， MOD/Hami Video是國內最大影音平台及運動賽事首選品牌， 今年的國際級運動大賽敬請期待。

在5G普及基礎下，又逢AI浪潮興起，中華電信將超越電信， 未來公司將發展以AI為首之ABCDEFG七大創新技術，並以人為本，廣結同盟，持續打造數位生態系統， 結合策略夥伴推動2C、2B、2G智慧應用，創新創價， 協助全民及百業轉型升級，配合政府，打造智慧島嶼。

中華電信也將引領台灣衛星新紀元，不僅擁有ST- 2高軌道自主衛星，並取得OneWeb低軌衛星在台獨家代理權， 預計今年可覆蓋全台，更將進一步洽商代理中軌衛星， 建構台灣獨家高中低軌道群星網路，提升我國網路韌性。

中華電信伴隨台商開拓國際市場，2024年將成立歐洲子公司， 積極將國際據點由美國、亞太，擴大至歐洲地區， 開拓國際無疆市場。此外，中華電信漫遊服務涵蓋超過200國， 且提供一國多網涵蓋，在全球網路涵蓋最綿密，使用體驗最優， 是國人龍年出國觀光商旅必備。

剛當選新任總統的賴副總統去年蒞臨中華電信民營化27週年績優人 員表揚大會時，期勉中華電信落實民眾、區域、 企業及產業的數位平權，2024年中華電信將推出四大業務（ 行動、固網、MOD、加值）產品暖心方案、暖心三客服（手語、 視訊、樂齡）、中小企業數位賦能等數位平權方案，落實推動。

兆元市值頂尖集團

郭董事長再次感謝集團全體同仁及所有策略夥伴長期努力， 過去多年來持續交出漂亮的成績單，並對龍年中華電信再創佳績， 營收、獲利，雙超標、雙成長，持續創新高，充滿信心。 郭董事長舉例，自5G開台後，中華電信行動用戶市佔率、 行動營收市占率雙雙成長，亦是唯一成長的業者，顯示用戶認同「 優質服務首選中華、不用等待」！

郭董事長並指出，兆元市值已近在咫尺， 中華電信將透過以科技力驅動，掌握永續及數位雙軸轉型商機， 保持穩健上升動能，推升公司市值遠超兆元。

最後郭董事長再次強調，中華電信將戮力達成公司使命（志業）：「 以客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才為基礎， 藉由開放平台廣納合作夥伴，打造客戶信賴的數位生態系統， 賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴， 持續不斷創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值」， 並秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀（ 商道），邁向公司三大願景（新境界）「 成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、 成為數位生態系統協創者的領導品牌、 成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團」。

林總經理亦強調，將與經營團隊及全體同仁齊心努力， 並與志同道合之夥伴合作，攜手邁向新境界。