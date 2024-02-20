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不滿政府將擴大醫學院招生　南韓逾6400名實習住院醫師集體辭職

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 16:39
南韓首爾一間醫院內（圖／韓聯社via路透社）

南韓首爾一間醫院內（圖／韓聯社via路透社）

南韓實習醫師因不滿政府政策，自昨（19）日開始集體辭職，造成多家醫院的一些治療不得不延遲，當局統計，目前調查的100家醫院內，約有55%的實習及住院醫師遞出辭呈，共6,415名。

南韓政府日前宣布，自2025年起將增加醫學系招生人數，自現有基礎上增加2000人，引起實習醫生與住院醫生群體抗議。

南韓政府認為，南韓醫師人數與總人口比例，是已開發國家中最低的一個，且人口快速高齡化，迫切需要更多醫師，大部分民眾也支持政府的計畫，認為現在看病需要花上太多時間等待。

醫師團體則認為，擴大醫學院招生的計劃將有損醫療服務品質，醫師可能為賺錢而提供一些不必要的治療；贊成這項計畫的人認為，醫生主要是擔心同業變多將影響薪資及社會地位。

韓聯社報導，醫療界與保健福祉部透露，因醫師集體辭職而啟動的緊急診療系統，能夠堅持的時間大概是2至3週左右。

2020年，南韓實習醫師也曾因政府擴招計畫發動罷工，當時有80%的實習醫生罷工約2週，造成醫療大亂，當時南韓政府因不勘罷工壓力而暫緩計畫。

根據2020年的罷工經驗，福祉部估計，此次將不可避免地減少30~50%左右的治療。

為應對醫師集體辭職，當局計畫將以輕、重症患者分類，並集中進行治療；各家醫院也推遲了不急迫的手術或入院患者。

另外，政府也將延長97間公立醫院的門診時間，並開放12間軍醫院急診室供一般民眾前往看病。

醫療界相關人士指出，2020年時醫師是集體以年假「罷工」，但這次是直接遞出辭職書，情況可能會更加糟糕，應盡快消除與醫師間的矛盾。
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