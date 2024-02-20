旅美台灣藝術家李明維首度美國大展　衛報評2024年必看展覽之一

獲衛報（The Guardian）選為2024年必看展覽之一，旅美台灣藝術家李明維首度於美國舉行大型個展「李明維：心之所繫」（Lee Mingwei: Rituals of Care），籌備耗近四年，由克勞蒂雅．施慕克黎（Claudia Schmuckli）策展，從1990年藝術家為緬懷外婆所作《水仙的一百天》、《魚雁計畫》等六件作品到最新委託創作《息之華》（Chaque souffle une danse），展出包含參與式藝術裝置、行為展演等類型，自即日起於笛洋美術館展至7月9日。

館長托馬斯．坎貝爾（Thomas P. Campbell）表示，佈展團隊花長達近四週將《 如沙的格爾尼卡》完美呈現在美術館大廳；李明維的作品讓我們的心靜了下來， 他轉換日常生活的動作邀請觀眾參與並成為作品，例如：拂掃、 書寫、縫補、交談與冥想等，讓美術館不只是美術館， 更是人與人交流與內省自我的場域。

李明維表示，「舊金山有著他年少的夢與青春的足跡， 還有成為藝術家的起點。每次往返台北，總會在舊金山稍作停留。 舊金山之於我，是棲居的家鄉。回顧我三十年來的藝術生涯， 總是得之於人者太多、出之於己者太少。我希望我的作品， 可以帶給觀眾美和良善， 而我卻又在一次又一次的展覽中享受到美善的循環。 雖然曾在全球重要美術館展出過，一直到三十年後的今天， 才有機會以大型個展的方式，比較全面性地展出我的作品。」

《息之華》是由舊金山笛洋美術館委託李明維的全新行 為展演作品。自2021年起， 李明維感覺自己深受疫情與不斷升溫的國際情勢影響，藉由深呼吸與 冥想的方式，不僅有效地舒緩緊繃的壓力和波動的情緒，也開啟《 息之華》的創作動力。

表演以舞者緩步走向環狀展示的吹墨石版開始 ，當舞者望向每幅吹畫時，將點燃蠟燭，直到展廳內所有的吹墨石版 都被燭光點亮，之後，舞者又逐一熄滅每根蠟燭， 直到最後一盞燭光消逝在黑暗之中。



《水仙的一百天》 透過五幅影像記錄外祖母逝世後， 他攜帶水仙花隨身而行一百天的經過。（圖／李工作室）



《魚雁計畫》以書信的方式， 讓他可以將未能及時說給她的話，持續訴說。 作品邀請觀眾或站或坐在如燈籠般的信亭內， 寫下來不及或沒有機會向他人表達的歉意、感恩或是諒解。（圖／李工作室）