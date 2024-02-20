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旅美台灣藝術家李明維首度美國大展　衛報評2024年必看展覽之一

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 16:21
李明維2013年《聲之綻》靈感來自童年照料母親手術後休養的記憶，舒伯特的歌曲帶給母子二人心靈寬慰，藝術家以歌為禮贈予觀眾。（圖／李工作室）...

李明維2013年《聲之綻》靈感來自童年照料母親手術後休養的記憶，舒伯特的歌曲帶給母子二人心靈寬慰，藝術家以歌為禮贈予觀眾。（圖／李工作室）...

衛報（The Guardian）選為2024年必看展覽之一，旅美台灣藝術家李明維首度於美國舉行大型個展「李明維：心之所繫」（Lee Mingwei: Rituals of Care），籌備耗近四年，由克勞蒂雅．施慕克黎（Claudia Schmuckli）策展，從1990年藝術家為緬懷外婆所作《水仙的一百天》、《魚雁計畫》等六件作品到最新委託創作《息之華》（Chaque souffle une danse），展出包含參與式藝術裝置、行為展演等類型，自即日起於笛洋美術館展至7月9日。

館長托馬斯．坎貝爾（Thomas P. Campbell）表示，佈展團隊花長達近四週將《如沙的格爾尼卡》完美呈現在美術館大廳；李明維的作品讓我們的心靜了下來，他轉換日常生活的動作邀請觀眾參與並成為作品，例如：拂掃、書寫、縫補、交談與冥想等，讓美術館不只是美術館，更是人與人交流與內省自我的場域。

李明維表示，「舊金山有著他年少的夢與青春的足跡，還有成為藝術家的起點。每次往返台北，總會在舊金山稍作停留。舊金山之於我，是棲居的家鄉。回顧我三十年來的藝術生涯，總是得之於人者太多、出之於己者太少。我希望我的作品，可以帶給觀眾美和良善，而我卻又在一次又一次的展覽中享受到美善的循環。雖然曾在全球重要美術館展出過，一直到三十年後的今天，才有機會以大型個展的方式，比較全面性地展出我的作品。」

《息之華》是由舊金山笛洋美術館委託李明維的全新行為展演作品。自2021年起，李明維感覺自己深受疫情與不斷升溫的國際情勢影響，藉由深呼吸與冥想的方式，不僅有效地舒緩緊繃的壓力和波動的情緒，也開啟《息之華》的創作動力。

表演以舞者緩步走向環狀展示的吹墨石版開始，當舞者望向每幅吹畫時，將點燃蠟燭，直到展廳內所有的吹墨石版都被燭光點亮，之後，舞者又逐一熄滅每根蠟燭，直到最後一盞燭光消逝在黑暗之中。

旅美台灣藝術家李明維首度美國大展　衛報評2024年必看展覽之一
《水仙的一百天》透過五幅影像記錄外祖母逝世後，他攜帶水仙花隨身而行一百天的經過。（圖／李工作室）

旅美台灣藝術家李明維首度美國大展　衛報評2024年必看展覽之一
《魚雁計畫》以書信的方式，讓他可以將未能及時說給她的話，持續訴說。作品邀請觀眾或站或坐在如燈籠般的信亭內，寫下來不及或沒有機會向他人表達的歉意、感恩或是諒解。（圖／李工作室）
李明維
裝置
行為藝術
美國

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