《陳水扁總統訪談錄》台北國際書展登場 陳水扁談藍綠合作、與韓國瑜的國會衝突插曲

台北國際書展正如火如荼展開，由國史館歷經 6 年親訪所完成的《陳水扁總統訪談錄》也於此際發表。陳水扁今（20）日親臨新書發表會，稱要將這套小自傳推薦給總統賴清德、民眾黨黨主席柯文哲等人，還提到了與現任立法院長韓國瑜當年在國會的恩恩怨怨，「曾被打到住院」。

陳水扁在國際書展藍沙龍中引介新書，並與遠景基金會董事長陳唐山、我國首任駐世界貿易組織代表團常任代表顏慶章、《當代》雜誌創辦人金恆煒對。

根據聯合報，陳水扁指出，之所以推薦賴清德，是因賴清德此時與他執政時期一樣，都面臨朝小野大的情況，可參考如何「走對的路，做對的事情。」至於柯文哲，陳水扁以自己成為首位民進黨籍外交國防委員會召委為例，稱事在人為，重點在「衝突、妥協、進步」，以此勉勵柯文哲，望他能從中汲取應如何扮演有力的在野監督角色，

書中介紹了數位立委同僚，如施明德、黃信介、陳唐山、朱高正等人，但對韓國瑜的著墨不多。被問到這點，他意有所指表示，那個年代國會衝突在所難免，「他曾被韓國瑜打到住院三天」，這都是只是小兒科。但他話鋒一轉，說到韓國瑜一路走來，擔任立委、市長、選總統、被罷免市長，又成為國會議長，故事相當勵志，若有機會想邀請他上節目聊聊。

他也強調，台灣從威權走向民主，靠的是藍綠共同打拼的結果，不單是民進黨的功勞。如國會全面改選一事，當時民進黨立院黨團僅 21 人，人數不夠成案聲請釋憲，是趙少康在內的等 5 個非民進黨立委合作才促成，透過大法官釋憲達成。

根據國史館，團隊歷經 6 年，親訪陳前總統 46 次，完成《陳水扁總統訪談錄》，分為「從求學到從政」、「從立委到市長」、「首度政黨輪替」、「逆轉連任四年」4 冊、約 60 萬字。內容涵蓋施政理念、政黨輪替、內政國防、財經產業、外交經貿等諸多國政決策，可完整理解阿扁總統的人生歷程。

國史館與所屬臺灣文獻館於 2 月 20 至 25 日在臺北世貿一館 B233 展位，以「為國存史」為主題於台北國際書展聯手登場，展售近年來的出版成果。期間以卸任總統口述歷史、政治案件史料彙編以及臺灣原住民族史為三大主軸，規劃「總統的故事」、「政治‧解密」、「臺灣原住民史」及「口述訪談」等專區。



2024臺北國際書展，國史館推出兩蔣日記、李登輝、陳水扁前總統等歷任總統專書。（圖／國史館）