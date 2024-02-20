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狂嘔吐、腹瀉！今年首例本土傷寒 發病前曾至北部漁港吃生魚片、生蠔

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 15:56
2024年2月20日，疾管署林詠青防疫醫師公布今年首例本土傷寒病例，為北部20多歲女性。（圖／疾管署）

2024年2月20日，疾管署林詠青防疫醫師公布今年首例本土傷寒病例，為北部20多歲女性。（圖／疾管署）

疾管署今（20）日公布我國今(2024)年首例本土傷寒確定病例，為北部20多歲女性，由於個案曾至北部漁港生食生蠔及生魚片，推測因食用遭污染的海鮮而感染。

疾管署說明，個案於2月2日出現嘔吐、腹瀉，並於就醫後返家休養，2月11日出現發燒症狀，2月13日再次就醫及採檢，2月16日檢出傷寒桿菌確診，目前住院治療中。個案近期無國外旅遊史，潛伏期期間曾與2位友人至北部漁港食用生蠔及生魚片，推測可能因食用遭受汙染之海鮮而感染。

經疫調，同行2名友人亦曾於2月2日曾出現嘔吐及腹瀉症狀，目前已康復；另2名同住家人、23名職場接觸者及2名漁港之相關食品製備者皆無疑似症狀，衛生單位已安排採集糞便檢體送驗，並已進行疫情調查及啟動相關防治措施。

疾管署資料顯示，我國自2019年起迄今累計傷寒確定病例49例，其中本土病例18例及境外移入病例31例，以20至39歲個案為多，境外移入個案以鄰近亞洲國家為主，以印尼16例為多，其次為柬埔寨3例。今年本土及境外移入病例數與2019-2023年同期(1、3、1、0、0例)相當。

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疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期約8至14天(可由3至60天不等)，主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心律減慢或軀幹出現紅疹等。

因此呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱妥善保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎，飲用水應煮沸或使用瓶裝水。

此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。如出現上述疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
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更新時間 : 2024-02-20 22:45 GMT+08:00

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